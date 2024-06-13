澄清没有收逾500万元打赏 雄狮门将哈山吁中国球迷别“送钱”

面对中国球迷的热情与“善举”，新加坡雄狮队门将哈山表示受宠若惊，但希望中国球迷不要再转账给他，以免陷入骗局。

因间接“帮助”中国队晋级2026年世界杯亚洲区外围赛18强，而被中国球迷“封神”的新加坡“雄狮”国家足球队首席门将哈山，星期四（6月13日）在回国后首度受访时坦言，对中国球迷的热情受宠若惊，并呼吁中国球迷不要再“越洋”为他“打钱”，以免陷入骗局。

在星期二（11日）的世界杯外围赛中，雄狮队虽在客场1比3不敌泰国队，确定小组垫底出局，但哈山却因为在比赛中奋力挡出了泰国队的11次射门，阻止泰国队以更大比分获胜，让中国队能凭交手纪录优势晋级，而被中国球迷视为“救世主”。

不仅如此，哈山在比赛中为了阻止泰国队攻入更多球，故意在补时阶段拖延时间，以致吃下黄卡，这些举动都被中国球迷解读为“神助攻”中国队，因此中国球迷赛后以各种方式向哈山“谢恩”。

他们不仅涌进哈山的社交媒体Instagram账号，夸他堪比布丰（Buffon）、诺伊尔（Neuer）、库尔图瓦（Courtois）等欧洲门神，球迷还爆买他名下的椰浆饭。

《联合早报》记者连续两天走访哈山和太太在淡滨尼经营的椰浆饭摊位“Dapur Hassan（哈山厨房）”，发现摊位两天都大排长龙，甚至有中国球迷拖着行李到摊位“打卡朝圣”。

更有不少中国球迷直接通过摊位的二维码越洋“打钱”给哈山，以致摊位的二维码被刷爆，一度被银行暂停使用。

针对网上流传他在一天内就收到580万新元的打赏，这名效力于新超联赛球队新潟阿比雷斯的40岁门将星期四结束在裕廊东体育场的球会训练后，接受媒体访问时笑说：“如果我收到这笔庞大的数目，我就不用在这里训练了。这是不可能的，尤其是在新加坡，什么都是白纸黑字的。”

当被问及究竟收到多少钱时，他说：“这个很难去监控，但今晚我会通过社交媒体呼吁中国球迷停止这种转账行为，因为我发现最近有假的二维码在网上流传。”

哈山星期四晚上约10时30分在社媒发布华文声明，劝请球迷别再转账打赏。

哈山：会把钱捐出去

至于如何处理这笔钱，他毫不犹豫地说：“当然是捐出去。当你收到一笔不属于你的钱，你必须将它捐出去。”

不过，哈山还是非常感谢中国球迷的支持，他说：“很高兴获得这样的认可，但我只是在尽我的本分而已。以成绩来说，这不是值得骄傲的事情。但对我而言，能够从其他国家得到这样的认可，感觉真的很棒。”

他说：“我的手机震个不停，但我想这个（热度）很快就会平息。我就把它当成是一种赞美，不会得意忘形。这是一个很好的经验，这种支持不是天天都有的。老实说，我们在新加坡很少获得这样的支持，所以真的很不可思议。”

不排除到中国踢球

在中国打开知名度后，会否考虑在那里踢球？哈山毫不讳言地说：“以我的年纪（40岁），为何不？当有好的机会来临时，我会考虑，做出对我和家人最好的决定。”

哈山也透露，他收到许多电邮和短信，要求他注册抖音账号，甚至收到去中国与粉丝见面的邀约。

针对抖音账号，他说球会的工作人员正帮他处理；至于到中国与粉丝见面则有些困难，因为他大部分时间都花在比赛和训练上。

阿比雷斯将在星期六（15日）的新超联赛客战幼狮。

从青岛来新度假的王鹏（右）被哈山圈粉，不仅连续两天到哈山的椰浆饭摊捧场，还特意到裕廊东体育场看他训练。（邬福梁摄）

尽管没有对外公布训练时间，但好些中国球迷还是在星期四下午来到裕廊东体育场，只为一睹哈山的风采，王鹏（37岁）便是其中一人。

来自青岛的王鹏在新加坡度假一周，他坦言在雄狮队主客场对垒中国队时，还不认识哈山，但通过电视看到哈山出色的表现，和间接帮助中国队晋级世界杯18强后被瞬间圈粉，过去两天都光顾了哈山的椰浆饭摊，星期四也早早来到裕廊东体育场等哈山出现。

他说：“我们现在在中国都叫他‘桑尼哥’，称他老婆为‘嫂子’。”