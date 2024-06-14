欧锦赛A组赛 匈牙利欲拿下瑞士“军刀”取开门红

（柏林路透电）2024年欧洲足球锦标赛本周末打响，其中A组匈牙利对瑞士的比赛将于本地时间星期六（6月15日）晚上9时进行。以索博斯莱（Szoboszlai）为队长，罗西（Rossi）为主帅的“马扎尔人”匈牙利队，目前国际足联（FIFA）排名第26，许多人将其视为此次欧锦赛的潜在黑马。

匈牙利在欧锦赛外围赛中保持不败，顺利晋级，并在6月9日进行的最后一场热身赛中以3比0击败以色列，状态火热。

今年23岁的索博斯莱上赛季加盟英超“红军”利物浦（Liverpool）后表现一直受人诟病，可以期待他在国家队体系下能否有更好发挥，弥补前两届欧锦赛小组未能出线的遗憾。

他说：“每个人都必须毫无保留的进行比赛。”

瑞士主帅雅金的带领受质疑

球队在本届外围赛发挥一般，瑞士教练雅金连带受到质疑。（法新社）

瑞士虽然在过去九次对阵匈牙利中赢了六次，但目前国际足联排名第19的瑞士“军刀”在这届外围赛发挥一般，他10场比赛只赢得四场、踢和五场，最终以小组第二晋级欧锦赛正赛。

瑞士主帅雅金（Yakin）因此也受到质疑，虽然球队在热身赛状态有所回暖，6月5日以4比0大胜爱沙尼亚，6月9日1比1踢和奥地利，雅金仍须带领球队进入淘汰赛来证明自己，延续瑞士前五届欧锦赛小组都出线的成绩，并尝试复刻2020年欧锦赛进入八强的队史最佳表现。

瑞士后卫威德默（Widmer）说：“我们是一个真正的团队，渴望胜利，一定会全力以赴。”

伤病方面，索博斯莱虽然在对阵以色列的热身赛中因小腿受伤退场，但球队表示只是预防性措施，他已经准备好在首场小组赛首发出场。

这场比赛将由斯洛文尼亚裁判温契奇执法。