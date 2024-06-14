出席退役纪录片首映 费德雷尔：享受与家人共处时光

(伦敦路透电）瑞士网球传奇费德雷尔（Federer）星期四（6月13日）在伦敦出席自己新纪录片的首映式后表示，对自己退役之后的生活十分满意，会继续将时间奉献给家人，不急于进行任何大型项目。

费德雷尔受访时说：“我在家绝对没感到无聊，生活很美好，我正在努力成为最好的父亲。”

《费德雷尔：12天的告别（暂译）》（Federer: Twelve Final Days）记录了这名20次大满贯冠军职业生涯末尾的点点滴滴，包括费德雷尔准备宣布退役的幕后故事，以及其他网球巨星如纳达尔（Nadal），乔科维奇（Djokovic）与默里（Murray）的采访。

纪录片由制作《明星73个问题》（73 Questions With）系列短片的萨比亚（Sabia），以及奥斯卡最佳纪录片得主卡帕迪亚（Kapadia）共同制作，制作组获得了前所未有近距离接触费德雷尔的机会。萨比亚表示，他很惊讶费德雷尔在职业生涯最后两个星期紧张无比。

他说：“我没想到费德雷尔会这么紧张，我就像墙上的一只苍蝇观察他，完全不敢动弹。”

对将于今年8月年满43岁的费德雷尔来说，他很高兴能在荧幕上分享自己的经历与情感。

在观看首映之后，费德雷尔说：“你可以在纪录片中看到我经历过的挣扎和许多脆弱的时刻，也可以看到球迷的支持与聚光灯对我来说意味着什么。”

《费德雷尔：12天的告别》将于6月20日在亚马逊Prime视频平台上线。