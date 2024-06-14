乌克兰国家队员欧锦赛前夕亮相视频 呼吁国际社会支持

（威斯巴登综合电）乌克兰足球国家队的13名球员星期四（6月13日）在2024年欧锦赛开锣前夕制作了一段视频，展示了俄罗斯入侵27个月后，他们的家乡遭受战争破坏和苦难的画面。

这段在Telegram短信平台发布的一分半钟视频中传达的信息是：“我们的家乡城镇会很盼望主办欧锦赛。但现在，他们不是为球赛而战，而是为他们的自由奋斗。”

画面显示，遭炮火蹂躏的乌克兰到处是被夷为平地的房屋，建筑物被空袭烧毁或熏黑，救援人员在瓦砾堆中前行搜寻生还者。

乌克兰国家队的成员，包括基辅动力（Dynamo Kyiv）22岁小将萨帕伦科（Shaparenko）、本菲卡（Benfica）门将特鲁宾（Trubin）、奥地利球会林茨（LASK Linz）后卫塔洛维罗夫（Talovierov）都在视频中亮相，并表示他们在顿涅茨克（Donetsk）、萨基（Saky）、马克耶夫卡（Makiivka）的家乡城镇都被俄军占领。

阿申纳（Arsenal）后防大将津琴科（Zinchenko）也在视频中说，家乡拉多梅什利（Radomyshl）逃不过战火的摧残。津琴科三年前协助乌克兰国家队闯入上届欧锦赛八强，他日前对记者说，本届的赛事百分百不同，也非常特别，“仍有人毫无缘由地丧命，我们必须团结一致。对他们来说，这非常困难，而对我们来说，这显然是额外的动力。我们都知道谁在支持我们。我们需要拿出最好的表现”。