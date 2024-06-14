列死亡小组 蓝衫军首战阿尔巴尼亚非胜不可

被列入死亡小组，“蓝衫军”意大利捍卫欧锦赛冠军奖杯的征途注定坎坷多变，本地时间星期天（6月16日）凌晨3时在多特蒙德对垒小组最弱的阿尔巴尼亚的战役，也变得至关重要。

与意大利同列在B组的除了阿尔巴尼亚外，另外两队分别为近两届世界杯都踢入半决赛，2018年甚至踢入决赛的“格子军”克罗地亚与2023年欧洲国家联赛冠军“斗牛士”西班牙。与这两大欧洲劲旅同组，意大利如果无法从阿尔巴尼亚的比赛全取三分，后果可想而知。

球队换血教练跳槽 意大利备战挑战重重

2022年卡塔尔世界杯连续两届未能进入正赛后，意大利足球队进行了大换血，目前的这批球员中，只有尤文图斯（Juventus）前锋基耶萨（Chiesa）与国际米兰（Inter Milan）中场巴雷拉（Barella）等为数不多的球员仍在阵营内。

巴雷拉目前大腿有伤，能否在这场小组序幕战出赛还是个未知数。另外，其国米队友弗拉泰西（Frattesi）也有伤痛隐患。这名球员刚在上个星期天（9日）对垒波黑的友谊赛中，为意大利攻入唯一进球。

除了球队换血，蓝衫军在这次的欧锦赛前也发生了主帅“跳船”事件，前主帅曼奇尼（Mancini）跳槽执教沙特阿拉伯国家队，带领那波利（Napoli）夺得意甲冠军的斯帕莱蒂（Spalletti）临危受命。

球队的种种变故，再加上被列入死亡小组，导致贵为上届冠军的蓝衫军并没有被列为夺冠热门球队。意大利代表团团长布丰（Buffon）就认为，这支曾四次夺得世界杯冠军的球队，在本届欧锦赛被低估了。

阿尔巴尼亚时隔八年再入欧锦赛正赛

另一方面，这是阿尔巴尼亚历史上第二次踢入欧锦赛正赛；2016年欧锦赛，阿尔巴尼亚在小组赛取得一胜二负的成绩被淘汰出局。

虽然被视为小组最弱，阿尔巴尼亚足总会长杜卡（Duka）宣称，将有大量的球迷涌入多特蒙德支持球队，球场内将有超过一半的观众是阿尔巴尼亚球迷。

他说：“对意大利将是一场特别的比赛。在多特蒙德，我们会踢这场生命中最重要的比赛。

“如果能从小组出线，我们会很开心，不过不论最后的结果如何，我们都为能参加欧锦赛感到高兴。”