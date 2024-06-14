伤患困扰不敌中国组合 我国混双夫妻档止步澳洲羽球赛八强

顽强作战仍不敌中国组合，我国羽毛球夫妻档许永凯／陈薇涵星期五（6月14日）在悉尼举行的澳大利亚公开赛（超级500赛）止步复赛。

在前一天以2比0轻取东道主组合乔丹·扬／悉尼后，许永凯／陈薇涵在星期五与七号种子中国的郭新娃／陈芳卉激战三局，以22比24、21比19、16比21败下阵来。

郭新娃／陈芳卉近期才开始搭档，就在上个月的泰国公开赛夺冠。世界排名第18的许永凯／陈薇涵是第一次和他们交手。

中国组合开局强势，一上来就连得五分，但我国组合也不是省油的灯，很快就追至八平。双方之后一直紧咬比分，郭新娃／陈芳卉在22平后把握局点，连得两分，以24比22先下一城。

两队之后再展开激烈争夺，我国组合在第二局以21比19险胜。

到了决胜局，陈薇涵在比分来到2比3时，一度要求医疗暂停。尽管如此，她回到场上后还是表现出顽强斗志，我国组合一度以16比12领先，但随着比赛的推进，陈薇涵明显越打越吃力，郭新娃／陈芳卉最终以21比16获胜。

陈薇涵旧伤未愈又添新伤

陈薇涵在上周的印度尼西亚公开赛已伤及脚踝，这次是负伤作战，没想到又伤到臀部，令她大受打击。

至于为什么要负伤参赛，她解释说：“我们在新加坡和印尼公开赛都表现不好，所以真的很想在澳洲取得更好的成绩。况且，这是我们在奥运会前的最后一场比赛。”

谈及伤势，她则说：“我在印尼公开赛后就一直在治疗脚踝伤势，一开始走路还很痛。每次训练或比赛结束，我的脚踝就会肿得很厉害，须要进行强化物理治疗来准备隔天的比赛。我这段时间一直都在迁就着我受伤的脚踝，今天我又在第二局伤到了右臀，真的很痛。”

她坦言深感沮丧，因为旧伤逐渐好转又添新伤。“我好像又回到了原点，真的很难过，很泄气。”

随着许永凯／陈薇涵出局，我国羽毛球队在澳洲公开赛的征程也宣告结束。我国头号男单骆建佑星期四（13日）在次圈赛中，败给印度球员萨米尔出局。