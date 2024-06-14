大赛屡栽斗牛士脚下 格子军要一雪前耻

虽频频在大赛中败给西班牙，但上场友谊赛击败葡萄牙，对克罗地亚来说，无疑是一剂强心针。

继一年前在欧洲国家联赛决赛交手后，“斗牛士”西班牙和“格子军”克罗地亚本地时间星期天（6月16日）凌晨又将在2024年欧锦赛狭路相逢，而这场B组首场小组赛绝对是本届欧锦赛的第一场强强对决。

西班牙是欧洲传统劲旅和三届欧锦赛冠军，克罗地亚虽从未夺得大赛奖杯，却三次以黑马姿态闯入世界杯四强，一次获得亚军，实力有目共睹。两队在本届欧锦赛与四届世界杯冠军意大利同组，无疑将火星撞地球，擦出激烈火花，哪两队将排名小组前二，直接晋级淘汰赛，令人关注。

虽然克罗地亚的世界杯战绩颇为亮眼，但他们在欧锦赛的最佳成绩却只是晋级八强，而这在很大的程度上是因为西班牙。

连续四届欧锦赛碰头

这是两队连续第四届欧锦赛碰头。2012年，西班牙、意大利和克罗地亚同样被分入同一个小组，西班牙凭最后一场小组赛1比0战胜克罗地亚，以小组副盟的身份进入淘汰赛。

上届欧锦赛，西班牙则在16强赛经加时以5比3力压克罗地亚晋级复赛。格子军虽在两队于2016年的交手中获胜，但在那场小组赛之后，西班牙仍与克罗地亚携手出线。

在去年6月举行的欧国联赛决赛中，两队战至90分钟仍互交白卷，斗牛士最终凭点球以5比4胜出。所以对于克罗地亚来说，这次再战西班牙不仅仅是一场欧锦小组赛，还是一场面子与复仇之战。

克罗地亚前锋布季米尔（Budimir）在赛前记者会上说：“我们交手过好多次，知道他们喜欢踢哪种类型的足球。他们喜欢控球，喜欢把对手搞得昏昏欲睡。”

在他看来，曼市（Man City）中场罗德里（Rodri）是西班牙队中的关键人物，但同时也承认西班牙队中有很多能改变比赛的年轻球员。

被视为西班牙明日之星的巴塞罗那（Barcelona）小将亚马尔（Yamal）则认为，星期六对克罗地亚的比赛，或许是他职业生涯最重要的比赛。下个月才满17岁的亚马尔，是西班牙在本届欧锦赛最年轻的球员。

斗牛士在去年中赢得欧国联赛后的10场比赛中，只在友谊赛败给哥伦比亚，取得了多达七场胜利，状态不俗。

克罗地亚刚击败葡萄牙

克罗地亚在上一场友谊赛爆冷战胜葡萄牙，38岁的莫德里奇为球队攻入一个罚球。（路透社）

格子军近10场比赛虽输了两场，但上场友谊赛客场以2比1击败球星云集的葡萄牙，肯定为他们注入了强心针。

更令球队雀跃的是，已经38岁的“队魂”莫德里奇（Modric）在比赛中攻进了一球。这名足坛“不老传说”本季助球会皇家马德里（Real Madrid）实现了西甲、欧冠及西班牙杯三冠壮举，本届欧锦赛相信能继续为格子军扮演关键角色。