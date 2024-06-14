我国足总和体育理事会 与巴吞联队签署合作备忘录

我国足球总会和体育理事会正式与泰国劲旅巴吞联队达成合作，有潜力的本地球员和教练将有机会前往泰国长期训练和深造，同时也能有更多相互交流和训练的机会，让本地足球运动员能更频繁地接触高水平足球。

新加坡足球总会和新加坡体育理事会于星期五（6月14日），正式与管理泰国甲级联赛劲旅巴吞联队（Pathum United）的BG体育有限公司签署合作备忘录，旨在一同培养两地的球员共同进步。

新加坡体育理事会体育发展部门司长陈伟坚、足总秘书长雅森以及BG体育有限公司的首席执行官布米奇特拉，在加冷足球中心举行了签署仪式，并由文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉担任见证人。

唐振辉今年3月与巴吞联球会达成合作意向

这项合作备忘录是唐振辉在今年3月份访问巴吞联球会时所提出的想法，也是旨在提升本地足球水平的“狮展雄心”（Unleash The Roar）计划的一部分。

唐振辉说： “我们双方都觉得能从这个合作中受利。从我们的角度来说，这次合作能让我们使用他们的一流设施，我也曾亲眼看过这些优秀的设施。泰国离我们很近，所以这次合作除了能让我们共享他们的设施之外，也能让我国的青少年球员有机会定期与高水平的运动员接触，毕竟泰国是亚细安足球水平最高的国家之一，所以真的很感谢巴吞联球会愿意与我们合作。”

我国出色球员与教练将有机会赴泰国深造

巴吞联队在上赛季泰国甲级联赛中的16支球队里排名第四，而我国足坛著名“范迪家族”中的伊山·范迪和兄长伊尔范·范迪也都效力于该队。

根据这次的合作备忘录，新加坡队除了能使用巴吞联的设施和定期去交流之外，还能让有潜力的球员以及教练到巴吞联球会的青年队或一队共同进行长期训练。巴吞联队则也能获邀参加如新加坡杯和狮城杯等本地赛事。

雅森透露，巴吞联队很有机会在明年重返新加坡杯，而他们最后一次参加这项赛事是在2010年，当时在决赛击败了我国球队淡滨尼流浪夺得冠军。

巴吞联球会的青年队也参加了去年的15岁以下狮城杯赛事，最后在决赛击败我国的15岁以下队夺得冠军。

除此之外，新加坡的19岁以下队也将在几周后前往巴吞联球会训练，备战7月份的亚细安19岁以下男子足球锦标赛。

雅森在接受《联合早报》采访时说： “我们非常重视这次合作，希望能最大程度地让双方受益。我们在去年的狮城杯中邀请了他们，而他们的水平很高，我们的队员都很享受与他们的交流。现在有了这个合作，巴吞联队接下来好几年应该都会参加狮城杯。”

新加坡足总也在签署仪式后安排了一场新加坡16岁以下和巴吞联16岁以下队的友谊赛，当作是备战即将在6月21日开踢的亚细安16岁以下足球锦标赛，巴吞联最后以1比0小胜。