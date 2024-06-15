欧锦赛揭幕战 德国5比1完胜苏格兰

（慕尼黑法新电）2024年欧锦赛揭幕战本地时间星期六（6月15日）凌晨在德国和苏格兰之间展开，身为东道主的德国最终在A组以5比1轻取剩下10人的苏格兰。小将维尔茨（Wirtz）攻入本届赛事首个进球。

维尔茨的进球不只是本届欧锦赛首个进球，作为德甲新科冠军莱沃库森（Leverkusen）的进攻灵魂，他还以21岁42天的年龄打破哈弗茨（Havertz）在上届欧锦赛缔造的纪录，成为德国在欧锦赛的最年轻进球者。

德国以华丽的方式开启了本届比赛，凭借维尔茨、穆西亚拉（Musiala）和哈弗茨的进球，在上半场就取得了3比0的领先。下半场，菲尔克鲁格（Fullkrug）和埃姆雷·詹（Emre Can）锦上添花。

苏格兰的唯一进球也是来自德国球员，中卫吕迪格（Rudiger）在第87分钟自摆乌龙。

对于这场胜利，前锋穆西亚拉说：“不能有比这个更好的开局了。我们看到了全国的氛围，我们需要这种氛围。”

包括2018年和2022年世界杯小组赛出局，还有2020年欧锦赛16强出局，连续在三次大赛上失望而归的德国盼今年能有好成绩。这是他们自2006年世界杯后再次作为东道主主办大赛，纳格尔斯曼（Nagelsmann）自去年9月上任以来，球队表现有所改善。

获得如此糟糕的开局，苏格兰若想从A组出线，他们必须尽快调整状态迎战匈牙利和瑞士。

苏格兰队长罗伯逊（Robertson）说：“今天的失利非常令人失望，但面对的是东道主，而且这是第一场比赛……没有比这更难的了。”