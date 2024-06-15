东契奇主场砍29分 小牛NBA总决赛爬出遭横扫深渊

（洛杉矶综合电）面临在美国职业篮球联赛（NBA）总决赛惨遭横扫的深渊，达拉斯小牛（Dallas Mavericks）本地时间星期六（6月15日）早上在主场以122比84大胜波士顿凯尔特人（Boston Celtics），将大比分改写成1比3。

东契奇（Doncic）在上一场比赛频频被记过，而且在终场前四分钟因不必要的犯规而犯满离场，导致决胜关键时刻的小牛少了这名主将而最后饮恨，坠入三连败的深渊。

ESPN记者记者风霍斯特赛后直接开炮：“东契奇的防守让人无法接受，他对待裁判的方式让球队受到伤害，他欠小牛一场胜利。”另据当地媒体报道，小牛有球员当面向东契奇说，请他认真防守和停止对裁判抱怨。

星期六的背水一战，东契奇终于“巨人苏醒”，他首节就砍下13分，上半场25分，全场夺得29分、五次助攻、五个篮板。更重要是，他防守变得更加积极，而且不再向裁判抱怨。小牛最终大胜38分，险些送给凯尔特人总决赛的历来最惨败仗记录（42分）。这也是凯尔特人本赛季季后赛第一次在客场落败。

从未有球队大比分0比3落后反败为胜 东契奇盼一路挺进

在历来的季后赛中，从来没有一支球队在落后0比3的情况下反败为胜，但东契奇还是抱着希望盼球队一路挺进。他赛后受访时说：“就像我在本系列开始时说的，谁先赢四场谁就获胜。我们会抱着信念坚持到底。我对这支球队有很强大的信念，所以我们会继续相信下去。”

小牛另一球星欧文（Irving）也在本场比赛找回状态，获得21分、四个篮板、六次助攻的数据，也终于打破了对前东家凯尔特人13连败的魔咒。

面对小牛全员的强力防守，凯尔特人主将塔图姆（Tatum）只拿下15分，布朗（Brown）也仅获10分。凯尔特人主教练马祖拉（Mazzulla）谈到对手时说：“我认为他们打得非常有活力，身体素质也很强。他们是一支伟大的球队，这就是他们能在这里打出如此精彩表现的原因。”

小牛锁定胜局后，东契奇被换下场时露出笑容。（路透社）

小牛教练基德（Kidd）则认为，东契奇本场表现只是他发挥了日常的最有价值球员（MVP）级别的表现，“他不是不同的卢卡（东契奇）。他很棒，一直都很棒，他是世界上最好的球员之一，尽管我们想批评他，但他真的是一名非常出色的球员”。

寻求球会历史第18冠的凯尔特人，将在本地时间星期二（6月18日）举行的总决赛第五回合在主场摆阵迎战小牛。