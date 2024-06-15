郑琇鸿获巴黎奥运资格 我国射击队连续十届有代表参赛

新加坡射击女将郑琇鸿搭上2024年巴黎奥运会列车，这是我国自1988年汉城（首尔）奥运会来每届都有选手在这个项目获得参赛权。

30岁的郑琇鸿星期五（6月14日）通过国际射击运动联合会（ISSF）获得参赛资格，继两场资格赛错失奥运资格的她，通过排名（世界第17）完成愿望。

为了参加个人首届奥运会，郑琇鸿2024年到处参赛，她1月在印度尼西亚举行的亚洲锦标赛以一个名次之差与奥运席位擦肩而过，三个月后在巴西举行的ISSF的资格赛又因为差两个名次无缘奥运。

在中国厦门放假的她收到了确定奥运资格的邮件，她告诉《海峡时报》：“今早我收到邮件时感到很惊讶，因为我没有抱太多期望，我只知道自己在比赛中尽了最大的努力，这对我来说就已经足够了。”

郑琇鸿是我国射击队名将，她2022年在ISSF世界杯韩国站比赛赢得女子25米手枪个人赛和团体赛两枚金牌。在东南亚运动会她也有出色成绩，是2022年河内东运会25米手枪的金牌得主。

与郑琇鸿竞争奥运资格的还有队友张顺惜（2016年里约奥运会参赛者）等人，但她在多场比赛中累积的排名积分超越了其他人，获得前往巴黎的门票。

教练：郑琇鸿心态积极 进步神速

郑琇鸿的国家队教练是来自韩国的李道熙，后者曾与奥运冠军金江美和多名世界杯奖牌得主合作。

李道熙称赞了郑琇鸿的积极心态，她说：“琇鸿是个积极的人，愿意接受具有挑战性的训练，这样就能发挥她的优势。心理素质对射击运动员来说非常重要，我相信运动员和教练之间的强大信任也很重要，这些因素促成她在短时间内的快速成长和进步。”

郑琇鸿获得资格意味着自1988年汉城（首尔）奥运会以来，我国射击队已连续10届在奥运会有代表参赛。

[Another spot in the Paris Olympics! 🇸🇬] 21 for Paris 2024 and counting! A huge shoutout to TeamSG shooter Teh Xiu Hong... Posted by Edwin Tong on Friday, June 14, 2024

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期五也在社交媒体恭喜郑琇鸿，他写道：“郑琇鸿对自己技术的不懈追求和在各大赛事中竞争的韧性，让自己能够稳步提升排名，最终获得了参加奥运会的资格。距离奥运会还有不到50天的时间！我们迫不及待地期待着为新加坡运动员加油喝彩。”

如此一来，我国目前在射击、田径、游泳、羽毛球、乒乓球、帆船、皮艇、赛艇、击剑和马术都有奥运代表。