雄狮门将哈山开通抖音账号 圈粉40万人

“雄狮”新加坡国家足球队门将哈山开通抖音不到两天圈粉40万人，有网友指出，粉丝人数甚至大大超越皇马球星莫德里奇。

（新加坡讯）因间接“帮助”中国足球队晋级2026年世界杯亚洲区外围赛18强，而被中国球迷“封神”的新加坡国家足球队首席门将哈山·桑尼，星期五（6月14日）开通社交媒体抖音账户，不到两天圈粉40万人。

40岁的哈山星期五开通抖音账号，并上载一支11秒的短视频。他在视频内说：“我很开心能正式入驻抖音，我期待很久了，谢谢中国，谢谢抖音。”

这支视频到目前为止获得超过76万名网友的点赞，评论条数超过5万。不少网友欢迎“桑尼哥”入驻抖音，还有留言指出，他开通不到两天的账号粉丝人数，比来自克罗地亚的皇家马德里（Real Madrid）超级球星莫德里奇（Modric）还要多。

此外，中国加密货币交易平台火币HTX和开源区块链Tron星期五傍晚宣布，邀请哈山出任首席安保官和品牌代言人。不过，哈山星期六（15日）晚上接受本地媒体采访时澄清，与对方还在洽谈中，还没确定是否接受邀请。

在星期二（11日）的世界杯外围赛中，虽然雄狮队在客场1比3不敌泰国队，确定小组垫底出局，但哈山却因为在比赛中奋力挡出了泰国队的11次射门，阻止泰国队以更大比分获胜，让中国队能凭交手纪录优势晋级，而被中国球迷视为“救世主”。

哈山：力抗泰国只为尽本分

哈山星期五在X平台直播谈到这场球赛的心态时说：“我知道新加坡基本上已经出局，泰国和中国其中一队会出线。坦白说，我们并没有想过要帮忙谁，我只是单纯上场尽本分完成我的任务，100%付出......当最后的结果让中国晋级后，我也很高兴能让中国球迷露出微笑。”

哈山表示，球赛力抗泰国单纯是上场尽本分完成自己的任务。（邬福梁摄）

今年3月21日，哈山在新加坡主场2比2逼和中国时就已建立名气，中国球迷那时发现这名老将同时也兼开档卖椰浆饭，用这个兼职身份调侃中国国足。

哈山最新一轮的“神助攻”，让他和太太一起在淡滨尼经营的椰浆饭摊位“Dapur Hassan”（哈山厨房）再次爆红，连续几天迎来不少旅居本地的中国球迷排队光顾“谢恩”，也有中国旅客拖着行李远道而来“打卡朝圣”，并被当地网友列入“2024年新加坡必吃榜”。

更有不少中国球迷直接通过摊位的二维码越洋“打钱”给哈山，导致摊位的二维码被刷爆，一度暂停使用。网上后来出现虚假二维码，哈山星期四（13日）在社媒发布华文声明，劝请球迷别再转账打赏，以免陷入骗局。他受访时也承诺，会将收到的钱捐出去。