为证明夺冠实力 英格兰序幕战非胜不可

上届欧锦赛与冠军失之交臂和上届世界杯止步复赛，让三狮军团在本届欧锦赛面对着巨大的夺冠压力。

在连续三届大赛表现亮眼后，“三狮军团”英格兰被普遍视为2024年欧锦赛的头号夺冠热门。为了证明自己的夺冠实力，英格兰众将在星期一（6月17日）凌晨的欧锦赛C组序幕战誓拿塞尔维亚祭旗。

三狮军团过去几乎每届大赛都被视为夺冠热门，但他们却总是令人失望，所以当现任主帅索思盖特（Southgate）在2016年上任后，决定带上一支青年军征战2018年世界杯时，大家可说是第一次不看好他们，结果无压力一身轻的他们反而制造惊喜，一路挺进了半决赛。

随着英格兰在上届欧锦赛更上一层楼，晋级决赛，最终仅以点球败给意大利，大家又开始对他们抱有更大的期待。虽说2022年世界杯他们止步复赛，但以1比2败给卫冕冠军法国队并不可耻，更何况三狮军团近年来涌现了不少青年才俊，因此本届欧锦赛再次备受看好。

三狮“头重脚轻”

然而，球队近来的表现却不如预期，近五场比赛仅胜波黑，去年11月的最后一场欧锦赛外围赛遭北马其顿踢和，以及上一场友谊赛主场0比1不敌冰岛，都让人大跌眼镜。

英格兰球员福登（左）和贝林厄姆本季分别荣膺英超和西甲年度最佳球员。（路透社）

无可否认的是，英格兰拥有令人羡慕的豪华锋线阵容，曼市（Man City）的福登（Foden）和皇家马德里（Real Madrid）的贝林厄姆（Bellingham）本赛季在球会的出色发挥，加上阿申纳（Arsenal）的萨卡（Saka）和队长凯恩（Kane）向来稳定的表现，让拉什福德（Rashford）、格雷利什（Grealish）和麦迪逊（Maddison）这些昔日主力，甚至完全落选本届欧锦赛名单。

可惜英格兰的防守端却令人烦恼，前队长马圭尔（Maguire）因小腿有伤，自2018年以来首次无缘大赛，效力于水晶宫（Crystal Palace）的格伊（Guehi）本仗有望献出他的国家队首秀，与斯通斯（Stones）搭档中卫。

其实，斯通斯本季也深受伤病困扰，而由于左卫的位置上缺乏选择，卢克·肖（Luke Shaw）即使自2月以来没有为曼联（Man Utd）或国家队出场过，仍被索思盖特召入队中。

米特罗维奇是塞尔维亚历史最佳射脚。（路透社）

英格兰今年已被巴西、比利时和冰岛攻破龙门，拥有米特罗维奇（Mitrovic）和弗拉霍维奇（Vlahovic）这对犀利锋线组合的塞尔维亚，绝对有能力对英格兰的防线构成威胁。

但这毕竟是塞尔维亚自独立以来首次征战欧锦赛。在2022年世界杯赛上，他们在小组赛也一场不胜，垫底出局，预计不是英格兰的对手。

索帅暗示英格兰再不赢就离开

近两届大赛备受看好却总是与冠军失之交臂，似乎已让“索帅”有些泄气。他在赛前受访时坦言：“如果我们不赢的话，我可能不会在这里了。这或许是最后一次机会。”

索思盖特与英格兰足总的合约将在今年底到期。

由此可见，他和英格兰都面对着巨大压力，而本场欧锦序幕战对他们来说，非胜不可。

丹麦与斯洛文尼亚狭路相逢

C组的另一场对决将在丹麦和斯洛文尼亚之间展开。两队在外围赛就已经同组，丹麦当时两战斯洛文尼亚取得了一胜一和，实力明显更胜一筹。

丹麦在欧锦赛已两度缔造神话，1992年以替补身份参加正赛就奇迹般夺冠；中场灵魂埃里克森（Eriksen）在上届赛事的首场比赛突然心脏病倒地退赛，球队却还是勇闯半决赛，战斗力可说是令人佩服得五体投地，因此相信他们在本届欧锦赛也能旗开得胜。