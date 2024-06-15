荷兰波兰大战一触即发 两队遭伤病打击谁能制造惊喜？

荷兰将在本地时间星期天（6月16日）晚上与波兰展开欧锦赛D组较量，波兰少了主力莱万多夫斯基（Lewandowski），荷兰中场德容（de Jong）也将缺阵，遭遇伤病打击的两队或许会带来不一样的惊喜。

虽然波兰是通过附加赛才获得本届欧锦赛的参赛资格，但他们在前两场热身赛表现不俗，先是以3比1打败了乌克兰，然后以2比1战胜土耳其，两仗由五名不同球员进球，相信莱万的缺阵不会造成太大影响。

不过在大赛和荷兰交手，从过往的记录来看，这对波兰来说是场艰难战役。波兰过去四次参加欧锦赛有三次止步小组赛，一次晋级到复赛。至于荷兰，这是他们第11次参加欧锦赛，最好成绩是在1988年举起冠军奖杯——当年比赛正好也在德国举行。

面对D组的夺冠热门法国和黑马奥地利，荷兰的首要任务是晋级下一轮，并在首场比赛击败波兰。

德容缺阵或带来影响 但范戴克领衔的防线仍有许多出色球员

荷兰没有像莱万类型的进攻前锋，尽管中场德容的缺阵也可能会带来影响，但利物浦（Liverpool）队长范戴克（van Dijk）领衔的防线有许多出色的球员，得分手遍布全队，尤其是在本月初对垒冰岛和加拿大的4比0零封纪录，彰显了他们的防守和攻击效率。

范戴克2018年起就成为荷兰队长，但本届赛事是他职业生涯首个欧锦赛，他上一届因伤错过赛事。首战迎战波兰，范戴克认为会很艰难，但他们会准备好对抗。

他说：“波兰是一支强队，有很多优秀球员。我可以确定会有很多波兰球迷到场，给我们制造困难，我们非常需要荷兰球迷支持我们。

“如果能赢下第一场比赛，那就是通往下一轮的重要一步。我们面临着一场真正的战斗。”