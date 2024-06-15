瑞士刀3比1伤匈牙利 首轮后排名A组第二

瑞士“军刀”在本地时间星期六（6月15日）晚上9时举行的2024年欧锦赛首轮第二场A组小组赛中，以3比1割伤“马尔扎人”匈牙利，为出线奠定了基础。

瑞士前锋杜阿（Duah）在第12分钟先声夺人，尽管边裁一度举旗示意杜阿越位，但主裁判在重看回放后改判进球有效。值得一提的是，杜阿本月初才刚刚献出国家队首秀。

上半场结束前一刻，艾比舍尔（Aebischer）的一记漂亮远射，助瑞士扩大领先优势。这是艾比舍尔在21场国家队赛事中的处子球，他同时也是球队首个进球的助攻者。

匈牙利在下半场的表现逐渐有了起色，他们在错过了几次进球良机后，于第66分钟取得突破。前锋瓦尔加（Varga）在禁区右侧接获队友索博斯莱（Szoboszlai）的妙传后，鱼跃头槌破门，为球队收复一城。利物浦（Liverpool）中场索博斯莱（23岁）是欧锦赛历史上最年轻的队长。

不过，瑞士在完场前补足第三分钟再进一球。瑞士门将索默（Sommer）大脚开球，匈牙利球员防守失误，让瑞士替补球员恩博洛（Embolo）在抢断后，将球挑过匈牙利门将古拉奇（Gulacsi）入网，瑞士最终以3比1取得开门红。

这是两队七年来的首次交手，而近四次的赢家都是瑞士。

A组的另外两队是东道主德国和苏格兰，德国在前一天的序幕战以5比1痛宰苏格兰，稳坐小组头名，瑞士在这场胜利后，以净胜球劣势排名第二，匈牙利和苏格兰则暂列第三与第四名。

瑞士和匈牙利将在下星期四（20日）凌晨的小组次轮赛中，分别对垒苏格兰和德国。