奥运选拔赛 美蝶泳手格雷琴刷新世界纪录 七金得主凯蒂盼创历史

美国蝶泳运动员格雷琴在美国奥运游泳选拔赛上以55秒18刷新世界纪录，七枚金牌得主凯蒂若在巴黎再获两枚金牌，将成为金牌数量最多的历史第一人。

（洛杉矶综合电）美国蝶泳好手格雷琴·沃尔什（Gretchen Walsh）在当地时间星期六（6月15日）的奥运选拔赛，以55秒18的成绩刷新女子100米蝶泳世界纪录。

美国为今年巴黎奥运会的游泳项目，在印第安纳波利斯（Indianapolis）举行一场为期九天的选拔赛，各项目只有成绩最好的两名泳手可以获得巴黎奥运资格。

在女子100米蝶泳半决赛上，格雷琴在前50米游出比世界纪录快半秒的成绩，并在后程维持速度，最终以新世界纪录的55秒18率先触壁，打破瑞典泳将萨拉·舍埃斯特罗姆（Sarah Sjoestroem）在2016年里约奥运会所创的55秒48。

比赛感觉很好 没想到游这么快

格雷琴在触壁之后抬头看向泳池边的成绩版时，惊讶地发现她的名字旁边有了WR（世界纪录）的字样。赛后她说道：“比赛中，我感觉很好，完全没有想到我游了这么快。”

在此之前，格雷琴从未游进56秒。上午的预赛，她首次进入56秒，以55秒94的成绩晋级半决赛。她在之后进行的半决赛，打破世界纪录，惊艳全场两万名观众。

格雷琴（左二）得知打破世界纪录后，惊讶地用手挡住嘴巴。她期待在星期天进行的决赛中，夺下奥运参赛资格（法新社）

格雷琴赛后感叹到：“感觉很不真实，我要不断地说服自己真的打破了纪录。”

21岁的格雷琴至今还没有参加过奥运会。在当地时间星期天（16日）即将进行的决赛，她将面对强劲的对手，包括美国纪录保持者托里·胡斯克（Torri Huske）。托里在第一场半决赛的前50米也游出快于世界纪录的成绩，不过最终只能取得55秒79的成绩，在晋级决赛选手中排名第二，仅次于格雷琴。

除了托里，格雷琴的决赛对手还包括东京奥运会金牌得主雷根·史密斯（Regan Smith），这名选手在半决赛游出55秒92的成绩，排名第三。

对于决赛，格雷琴信心满满地说：“我已经准备好迎接明晚的比赛，我认为我还有进步的空间。”

凯蒂有望在巴黎成为金牌数第一人

凯蒂在获得选拔赛冠军之后接受全场观众的欢呼，巴黎奥运会将是她第四次参加奥运会，有望成为总奥运金牌数量最多的选手。（法新社）

与此同时，美国“自由泳女神”凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）也在女子400米项目，以3分58秒35的成绩夺冠，获得巴黎奥运参赛资格。这也是凯蒂自2022年在这个项目游出的最快成绩。

现年27岁的凯蒂在800米与1500米项目上仍占据统治地位，不过在400米项目则面对来自澳大利亚世界纪录保持者阿里亚尔妮·蒂特穆斯（Ariarne Titmus），以及加拿大小将萨默·麦金托什（Summer McIntosh）的激烈竞争。

巴黎奥运会将是凯蒂第四次参与的奥运会，已经夺得七枚奥运金牌的凯蒂如果再获得两枚金牌，将超越“游泳公主”珍妮·汤普森（Jenny Thompson），成为总奥运金牌数量最多的选手。