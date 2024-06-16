黄金时代远去比利时依旧犀利 斯洛伐克盼坚韧防守造冷

“欧洲红魔”比利时将在本地时间星期二（6月18日）午夜举行的2024年欧锦赛与斯洛伐克展开对决，虽然世界第三的比利时占据优势，但具有顽强斗志的斯洛伐克也不容小觑。

世界第48的斯洛伐克是整个E组排名最低的，名气和实力更胜一筹的比利时则是整个欧锦赛排名第二高（仅次于世界第二的法国）。身为欧洲足坛劲旅，比利时虽然拥有豪华阵容，但近来处于新老交替时期，德布吕纳（De Bruyne）是“黄金一代”的最后扛旗者。

“黄金一代”球员中，阿扎尔（Hazard）退役、库尔图瓦（Courtois）落选，以及卢卡库（Lukaku）状态下滑。比利时要用多库（Doku）、德克特拉雷（de Ketelaere）、奥纳纳（Onana）等潜力不俗的年轻小将制造惊喜，斯洛伐克则盼能用坚韧的防守体系给对手带来困难。

比利时在防线上面临危机，维特塞尔（Witsel）退出球队训练后进行个人训练，关于韦尔通冈（Vertonghen）和迪亚特（Theate）的身体状况也没有最新消息。

当地时间星期五（6月14日），中场维特塞尔没有和球队一起练习，而是进行个人训练。（法新社）

比利时曾参加六次欧锦赛，他们最好的成绩是1980年的亚军；斯洛伐克独立前曾以捷克斯洛伐克拿过1976年欧锦赛冠军，独立后这是他们第三次参加欧锦赛，前两次分别止步16强和小组赛。

虽然没有出色的成绩，但斯洛伐克不仅曾踢平英格兰，也击败过波兰。

自2022年世界杯输给摩洛哥 比利时再也没输过

自2022年世界杯0比2输给摩洛哥后，比利时再也没输过任何一场比赛，他们在本月初的热身赛分别打败黑山（2比0）和卢森堡（3比0）。至于斯洛伐克，他们在备战本届欧锦赛时，先后以4比0战胜圣马力诺和威尔士。

世界第22的乌克兰和世界第46的罗马尼亚的较量会在星期一（17日）晚上进行。罗马尼亚最后一次出现在欧锦赛舞台是八年前。面对来势汹汹且连续亮相四届欧锦赛的乌克兰，若罗马尼亚能抵挡乌克兰的进攻，想拿分并非毫无机会。

乌克兰的前场比罗马尼亚更具威胁，最近三次热身赛成绩不俗，分别是4比0战胜摩尔多瓦、1比3不敌波兰，以及0比0战和德国。

罗马尼亚在外围赛保持不败，在月初对垒列支敦士登和保加利亚的热身赛也都以0比0收场，他们的问题是缺乏攻击力。