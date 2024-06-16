夺冠热门对最强黑马 法国须拿出与阵容相匹配实力

法国无疑是本届欧锦赛的夺冠热门之一，但这支目前世界排名第二的队伍在今年的几场赛事表现不佳，而拥整体实力平均的奥地利则被视为本届的最大黑马，因此高卢雄鸡要想取胜绝非易事。

夺冠热门之一“高卢雄鸡”法国队将在本地时间星期二（6月18日）凌晨3时迎来本届欧锦赛的首场赛事。虽然法国拥有明星璀璨的豪华阵容，但其首战对手是被视为最大黑马的奥地利，而法国今年的表现也并不亮眼。因此，夺冠热门对阵最强黑马的比赛也许并不会出现一面倒的局面。

自从德尚（Deschamps）在2012年接过帅印后，高卢雄鸡便成为世界足坛实力最强劲的队伍之一。不过上届欧锦赛对法国而言却充满阴影，当时的高卢雄鸡在3比1领先的情况下被瑞士追平，最终在点球大战中败北，止步16强。因此，这次的欧锦赛对法国而言无疑是一次证明实力的机会。

热身赛表现不佳 高卢雄鸡状态堪忧

法国队在今年的四场比赛都表现不佳，不仅在3月份以0比2不敌德国，更是在星期一（10日）的热身赛被实力不强的加拿大闷和，状态堪忧。

高卢雄鸡最大的隐患就在于其后防线的稳定性。虽然选择众多，但德尚在近几场比赛几乎每场都在更换中卫组合，似乎无法在科内特（Konate）、于帕梅卡诺（Upamecano）、门迪（Mendy）、萨利巴（Saliba），以及特奥·埃尔南德斯（Theo Hernandez）之间做出选择。毕竟这些效力于大球会的球星实力几乎相差无几，但要找到最为默契的组合却也不容易。

不过法国在中场的锋线方面还是十分稳定，既有实力强劲的球星，也有经验丰富的老将。中场有格里耶兹芒（Griezmann）和卡马文加（Camavinga）坐镇，外加有经验丰富的坎泰（Kante）配合。锋线则有堪称当今足坛最佳球星姆巴佩（Mbappe）压阵，带领图拉姆（Thuram）、穆阿尼（Muani），以及经验丰富的老将吉鲁（Giroud），无论怎么看都几乎挑不出任何毛病。

奥地利中场能力强劲

由曼联前主帅朗尼克领军的奥地利整体实力平均，被视为本届欧锦赛的最大黑马。（法新社）

奥地利虽然不像法国一样拥有多名球星，但这支由曼联（Man United）前主帅朗尼克（Rangnick）执教的球队却有多名效力于德甲的球员，绝对具备爆出冷门的能力。

奥地利在本届欧锦赛的核心球员是多特蒙德（Dortmund）的中场萨比策尔（Sabitzer）和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的中场莱梅尔（Laimer），两人皆是具备极强覆盖能力和传球视野的球员。倘若高卢雄鸡的后卫组合缺乏默契，则很有可能会被这对实力强劲的中场组合找到漏洞。

除此之外，奥地利的中锋格雷戈里奇（Gregoritsch）是效力于德甲球队弗赖堡（Freiburg）的球员，有着1米93的身材及出色的跑动能力，在球队出色中场组合和穿针引线下必定会产生极大的威胁。

虽然高卢雄鸡无疑实力更强，但今年的表现却起伏不定。倘若无法拿出与阵容相匹配的实力，要想战胜整体实力平均的奥地利绝非易事。