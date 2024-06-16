B组两战缔造两个欧锦纪录 最年轻出赛球员和最快进球

（柏林综合电）星期天（6月16日）的两场欧锦赛B组赛事中出现了两个欧锦纪录，分别为西班牙在对阵克罗地亚时派出了赛事史上最年轻的出赛球员，而阿尔巴尼亚则在对阵卫冕冠军意大利的比赛中攻入了赛事史上的最快进球。

“斗牛士”西班牙主帅德拉富恩特（De La Fuente）在这场球队的欧锦首战中让16岁边锋亚马尔（Yamal）首发上阵，成为欧锦史上最年轻的出场球员。

目前力于巴塞罗那（Barcelona）的亚马尔也在上半场的伤停补时阶段助攻队友卡瓦哈尔（Carvajal）破门，帮助西班牙最终以3比0击败克罗地亚。其他两个进球是在比赛第29分钟来自莫拉塔（Morata），以及在比赛第32分钟来自鲁伊斯（Ruiz）。

对于这场强势的胜利，德拉富恩特认为球队不能因此而骄傲、还是需要以平常心面对每一场比赛。

他说： “这场胜利对我们而言是很好的激励，但我们即将在下一场迎来与意大利的硬仗。我们需要保持冷静，毕竟距离目标还很远，不能骄傲。”

克罗地亚主帅向球迷道歉

克罗地亚方面，主帅达利奇（Dalic）在吞下这场败仗后则为球队的表现向到现场助威的球迷道歉。

这名57岁主帅说： “今天现场的氛围很棒。我为今天的糟糕表现道歉，我们的侵略性不够。我希望这种表现不会再次出现。”

意大利主帅：我们需要更有侵略性

另一方面，意大利在卫冕征程上并不顺利，在首场比赛开始仅23秒就被阿尔巴尼亚的巴伊拉米（Bajrami ）破门，使其攻入了欧锦史上的最快进球。

阿尔巴尼亚球员巴伊拉米在开赛仅23秒就破门，攻入了欧锦史上的最快进球。（路透社）

不过意大利并未因此乱了阵脚，很快就在第11分钟和第16分钟由巴斯托尼（Bastoni）和巴雷拉（Barella）先后破门，并将领先优势保持到了最后。

意大利主帅斯帕莱蒂（Spalletti ）赛后赞扬了球队在落后时临危不乱的表现，但也坦承必须在接下来的比赛拿出更好的表现。

他说： “我们分心了，但在面对困难时还能保持水平却是值得赞扬的。我们需要更有侵略性，并更有条理地组织进攻，当我们为一个球员创造出空间时就必须制造出有威胁的进攻，我们目前只有在控球方面做得不错。”

意大利下一场将在6月21日（本地时间）硬碰西班牙，而阿尔巴尼亚则会在6月19日（本地时间）对阵克罗地亚。