韦霍尔斯特替补出场救火 荷兰欧锦赛2比1逆转胜波兰

“橙衣军团”荷兰在本地时间星期天（6月16日）晚上的2024年欧锦赛中先衰后盛，在落后一球的情况下反超波兰，最终以2比1取得开门红。

这两支球队都遭遇伤病打击，波兰前锋莱万多夫斯基（Lewandouski）此役缺阵，荷兰中场核心德容（de Jong）也没有出场。

在这样的情况下，波兰在第16分钟先声夺人，前锋布克萨（Buksa）头球破门，为球队建立领先优势。荷兰疯狂进攻，但却不断浪费机会，经过多次尝试后终于凭借加克波（Gakpo）的进球，在第29分钟扳回一城。

这是32岁的荷兰队长范戴克（van Dijk）的欧锦赛首秀，他上一届因伤病关系无缘亮相。范戴克今年领衔的防线有许多出色的球员，这些人大多在五大联赛的主流球队效力。像是曼市的阿克（Ake）、拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的德里赫特（de Ligt）、莱沃库森（Leverkusen）的弗林蓬（Frimpong），以及多特蒙德的马特森（Maatsen ）等人，让波兰在进攻上无功而返。

波兰在射门上不如荷兰，比起荷兰的21脚射门，他们只有12次，但他们在射正次数上（7比4）比对手还多。荷兰虽然在控球率和传球次数高于波兰，但始终攻不进对手城门，进攻欠缺火候，中场表现一般，多次浪费反超机会。

荷兰多次浪费反超机会，前锋韦霍尔斯特（9号）替补出场后攻入关键制胜球。（路透社）

第83分钟，替补出场的荷兰前锋韦霍尔斯特（Weghorst）上场几分钟后就扭转困境，他在第83分钟为球队攻入制胜球，助荷兰在D组取得开门红。

荷兰的险胜离不开阿克的防守和进攻，在这两个进球中，阿克上半场在前场抢断进攻让加克波扳平比分，下半场妙传韦霍尔斯特完成绝杀。

荷兰的下一场对手是“高卢雄鸡”法国，波兰则与奥地利展开较量，法国与奥地利的比赛会在下星期二（18日）凌晨进行。