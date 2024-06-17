格雷琴选拔赛百米蝶泳夺冠 锁定生平首个奥运资格

新世界纪录保持者格雷琴·沃尔什以55秒31的成绩夺得美国奥运选拔赛女子100米蝶泳冠军，拿到巴黎奥运会参赛资格。

（洛杉矶综合电）继半决赛以55秒18的惊人表现打破世界纪录晋级决赛之后，来自美国田纳西州，21岁的格雷琴·沃尔什（Gretchen Walsh）在决赛上以55秒31成绩夺冠，携手2022年世界冠军托里·胡斯克（Torri Huske）锁定美国女子100米蝶泳巴黎奥运会参赛席位。

第一次获得奥运会参赛资格的格雷琴十分激动。她说：“我还是不敢相信，我不知道该说什么。能入选奥运队伍已是我最大的目标，而打破世界纪录真的疯狂。”

格雷琴庆祝选拔赛金牌，期待以世界纪录持者的身份开始她的第一次奥运会之旅。（法新社）

托里则通过55秒52的成绩位居第二，在东京奥运会无缘奖牌之后，再次获得竞争奥运奖牌的机会。

因只有每个项目的前两名才能获得奥运参赛资格，只游出55秒62的仰泳前世界纪录保持者雷根·史密斯（Regan Smith）屈居第三，需要在其他项目继续争取巴黎奥运参赛资格。

22岁的卡森·福斯特（Carson Foster）在男子400米个人混合泳决赛以4分07秒64的成绩夺冠，也锁定奥运资格，这名泳手在上届的选拔赛因为排名第三而遗憾缺席。东京奥运会金牌得主切斯·卡里兹（Chase Kalisz）以4分09秒39排名第二。

排名第三的立特兰（左）赛后恭喜福斯特（右）获得资格，前者排名第三无缘巴黎奥运。（法新社）

在男子100米蛙泳项目上，30岁老将尼克·芬克（Nic Fink）以59秒08的成绩夺冠，查理·斯旺森（Charlie Swanson）以59秒16秒排名第二，同获奥运资格。

莉莉在入场时回应全场观众的欢呼，她的表现也没有令乡亲父老失望。（法新社 ）

印第安纳州本土选手莉莉·金（Lilly King）在观众雷鸣般的欢呼声中，在女子100米蛙泳半决赛中游出1分06秒67的成绩，成为该项目唯一游进1分06秒的选手。莉莉直言欢呼声如同拳击手出场一样热烈，她将在当地星期一（6月17日）的决赛中与东京奥运会金牌得主莉迪亚·雅各比（Lydia Jacoby）同场竞速。

“自由泳女神”凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）之前已经凭借400米自由泳的第一名确认出席巴黎，她在200米自由泳的半决赛以也以排名第一的1分55秒25成绩晋级决赛。