英格兰欧锦赛首战险胜塞尔维亚 丹麦战平斯洛文尼亚

（柏林综合电）英格兰在本地时间星期一（6月17日）凌晨的欧锦小组赛，凭借贝灵厄姆（Bellingham）的头球破门，1比0险胜塞尔维亚。丹麦则与斯洛文尼亚战成1比1平局，埃里克森（Eriksen）破门重拾信心，走出上届欧锦赛心脏骤停倒地阴影。

作为欧锦赛球员身价总值最高的英格兰队在开赛前被视为夺冠大热门，他们虽然在开赛13分钟就取得进球，但下半场场面失控，被塞尔维亚掌握主动，英格兰受迫防守到比赛结束。

英格兰主帅索思盖特（Southgate）赛后仍持乐观态度，认为队伍会从这场比赛所遭受的苦难获益。他说：“我们不得不被他们压制一段时间，我认为这并不算坏事，我们的禁区防守非常出色，展现出球队坚韧的一面。”

不过，英主帅也承认他们有进步的空间：“我们可以继续提高我们上半场的效率，整支队伍还在磨合，我们的欧锦赛之旅不会像很多人认为的那么轻松。”

塞尔维亚主帅斯托贾科维奇（Dragan Stojkovic）则认为，球队的表现不应输球。他说：“我们迫使英格兰长时间防守，这值得骄傲，以我们下半场的表现不应该输球，我们会继续向前迈进。”

埃里克森心脏骤停三年后进球 丹麦斯洛文尼亚握手言和

在另一场C组赛中，丹麦与斯洛文尼亚以1比1踢和，其中埃里克森在第17分钟攻破斯洛文尼亚球门，而詹扎（Janža）则在第77分钟为斯洛文尼亚收复失地。

埃里克森（左二）在第17分钟取得个人在欧锦赛的首个进球。（路透社）

埃里克森表示，这届欧锦赛的体验十分不同，在上届欧锦赛首场对阵芬兰0比1落败的比赛中，埃里克森心脏骤停，一度昏迷不醒。而今天的他首发登场攻入欧锦赛个人第一球，并获选为本场比赛的最佳球员。

对于上届比赛所发生的惊魂事件，32岁的埃里克森赛后说：“很幸运那件事已经过去很久，我也重拾信心，我也知道我之前还没在欧锦赛进过球。”

丹麦主帅尤尔曼德（Hjulmand）也称赞埃里克森的发挥：“他是个伟大的球员，我从来没有质疑过他。他对比赛节奏有天生的认知，知道怎么踢比赛。”

英格兰将在新加坡时间星期五（6月21日）凌晨对阵丹麦，塞尔维亚则会在星期四（6月20日）晚对阵斯洛文尼亚。