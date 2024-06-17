荷主帅科曼：对德国韦霍尔斯特或是奇兵

（汉堡综合电）久攻不下后靠超级候补韦霍尔斯特（Weghorst）在关键时刻攻入制胜球，荷兰主帅科曼（Koeman）称这名身高1米97的高大前锋，或是他们在第二场小组赛对垒东道主德国的奇兵。

韦霍尔斯特在荷兰队中一直被科曼当候补使用。在过去的三场国际赛中，他都以候补身份出场，总数只有46分钟的比赛时间，却场场进球。除了对波兰的首场小组赛，他也在对垒加拿大与冰岛的友谊赛为球队立功。

科曼在对垒波兰的比赛后承认，在接下来对垒德国的比赛，要将韦霍尔斯特摒除在首发11人名单外，会是个艰难的决定。

他说：“在我将沃特（韦霍尔斯特）召入国家队与他谈话时，我尝试向他解释我们需要不同类型的球员。他有点不开心（不能首发），不过我认为这是个好的反应。

“沃特不开心，他很努力地争取首发机会。对球员而言，这是个很好的心态，但是最后的决定还是在教练手上。”

对垒波兰的比赛，荷兰掌控更多的球权，创造了更多机会，然而来临对垒德国的比赛，他们或许就不会是积极主动的一方，科曼承认韦霍尔斯特的身体素质在对垒德国比赛的某段时间或能派上用场。

科曼：将选做对球队最有利 而不是对球员最有利选项

他说：“我认为每支球队都需要有‘荷兰品质’与‘英国品质’来让球队变得更强，他当然有可能首发。

“他也曾在其他比赛首发，并且有很好的表现，这是一个选项。我们将看什么选项对球队最有利，而不是对球员最有利。”

韦霍尔斯特在2022年加盟英格兰球会伯恩利（Burnley），不过随后一直被外借，包括外借到曼联（Man Utd），在代表伯恩利与曼联的37场比赛，他只取得两个英超进球。

不过在德国赛场，这名前锋有很强的进球能力，加盟伯恩利之前，在德甲球会沃尔夫斯堡（Wolfsburg）的四年期间取得了70个进球。

此外，在韦霍尔斯特代表荷兰出战的国际大赛（2020年欧锦赛、2022年世界杯、2024年欧锦赛）中，他也每届都能取得进球。