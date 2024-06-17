外围赛战绩最好 葡萄牙势擒捷克打响首炮

葡萄牙是本届欧锦赛外围赛唯一10场全胜的球队。捷克被视为他们在正赛所属F组中最强的对手，若能一举拿下他们，无疑将大大提高葡萄牙的士气。

挟着外围赛最佳成绩，葡萄牙在本地时间星期三（19日）凌晨的2024年欧锦赛F组首轮小组赛对垒捷克，势打响首炮。

在本届欧锦赛外围赛中，以不败金身晋级正赛的球队不少，但唯一取得全胜的只有葡萄牙。不仅如此，他们还是火力最猛的球队，10场小组赛横扫了36球入账，场均进球为3.6球。

葡萄牙曾在八年前夺得欧锦赛冠军，然而那辉煌时刻对于葡萄牙最著名球星“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）来说，永远都会存有那么一点遗憾，因为他在决赛中因伤早早就被替换下场。

上届欧锦赛，他虽以五个进球和一次助攻夺得金靴奖，但球队却不敌比利时，止步16强。在去年的世界杯赛上，葡萄牙在复赛遭名不经传的摩洛哥淘汰，更是令人大跌眼镜。

曼联队长费尔南德斯是现葡萄牙队中，进球数仅次于帅罗的球员。（路透社）

帅罗：这一代的球员配得上夺冠

除了帅罗和即将继续刷新欧锦赛最年长出场球员纪录的后卫佩佩（41岁），葡萄牙队近年来其实涌现了不少青年才俊，如利物浦（Liverpool）前锋若塔（Jota）、曼联（Man Utd）队长费尔南德斯（Fernandes）及曼市三星贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）、迪亚斯（Diaz）和坎塞洛（Cancelo）等等，可惜球员们的才华未能转化为成果。

即将第六次征战欧锦赛的帅罗就在受访时说：“我相信这一代的球员配得上在如此规模的比赛中夺冠。”

尽管已是39岁高龄，并已转战竞技水平不及欧洲五大联赛的沙特阿拉伯职业足球联赛，但帅罗的进球感觉依旧敏锐，上赛季在31场联赛中攻入了35球，而随着他在上周对垒爱尔兰的友谊赛中梅开二度，由他创造的国家队进球纪录也持续扩大至130个。

帅罗在过去参与的每届欧锦赛都进球，本届他若延续这良好纪录，将打破由奥地利球员瓦斯蒂克（Vastic）在2008年以38岁257天创造的欧锦赛最年长进球者的纪录。

捷克前锋希克（左）在上届欧锦赛与帅罗并列射脚榜榜首，但因为没有助攻而只能眼睁睁地看着金靴奖落入帅罗口袋。（路透社）

捷克前锋希克上届赛事与帅罗并列最佳射脚

在葡萄牙于本届欧锦赛所属的F组中，捷克算是他们最强的对手，因为后者曾一次夺得欧锦赛锦标，并拥有像绍切克（Soucek）、曹法尔（Coufal）和希克（Schick）这些为人熟悉的球员。

绍切克和曹法尔都效力于英超球队西哈姆（West Ham），希克则是莱沃库森（Leverkusen）上赛季能夺得队史首座德甲冠军的主要功臣之一。

事实上，希克在上届欧锦赛与帅罗并列射脚榜榜首，最终只因没有助攻而获得“银靴”奖，并且还获得了赛会最佳进球，这名莱沃库森球员将是葡萄牙后防的心腹大患。

不过，葡萄牙近四次对垒捷克都能取胜，上一次在2022年欧洲国家联赛交手更以4比0血洗对手，因此相信他们本仗还是能取得开门红。

格鲁吉亚是大赛“新客” 土耳其有一定胜算

F组的另外一场对决将在土耳其和格鲁吉亚之间展开。

格鲁吉亚是第一次参加国际足球大赛，他们是通过附加赛以点球淘汰希腊而获得本届欧锦赛正赛资格。

土耳其则是欧锦赛常客，近七届赛事有五次亮相正赛。在本届欧锦外围赛中，他们更爆冷力压克罗地亚，以小组头名出线，因此他们照理能轻松拿下格鲁吉亚。

但土耳其在进入2024年后状态似乎有下滑趋势，四场友谊赛就输了三场，因此本仗还是小心为妙。