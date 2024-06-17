0比3惨败给罗马尼亚 乌克兰欧锦赛遭遇心碎开局

赛前说好要在本届欧锦赛为深陷战乱中的同胞带来微笑的乌克兰队，本地时间星期一（6月17日）晚却在他们的首场小组赛以0比3惨败给罗马尼亚，让球迷心碎一地。

乌克兰在上届欧锦赛晋级复赛，创下这项赛事队史最佳成绩，岂料半年后的他们被俄罗斯入侵家园，至今仍深陷烽火战乱之中。

乌克兰主帅列布罗夫（Rebrov）在赛前受访时说，前线的战士们要他们在本届欧锦赛上，表现出“乌克兰的民族精神”。

乌克兰得势不得分

可惜的是，他们无法将控球转化为进球，威胁性也不大，反而是罗马尼亚更懂得把握机会，在第29分钟利用了乌克兰门将卢宁（Lunin）的失误，在上半场取得领先。

卢宁在刚结束的赛季协助西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）夺得联赛、欧冠与西班牙杯三冠，但本仗他却是乌克兰率先丢球的罪魁祸首。当时他大脚开球将球误传给罗马尼亚球员丹尼斯·曼（Dennis Man），后者随后横传队长斯坦丘（Stanciu），这名31岁的罗马尼亚队长不负众望，以一记重炮轰破乌克兰的龙门。

令人想不到的是，乌克兰在下半场开赛不久竟再失两球。第53分钟，罗马尼亚利用了一次犀利的反击战，由马林（Marin）攻入球队的第二个进球。卢宁虽扑对了方向，球却从他身下的空档钻入网中。

第57分钟，丹尼斯·曼再扮演助攻者的角色，他在突入禁区后传中，让跟进的德勒古什（Dragus）得以轻松推射破门，将比分改写为3比0。

尽管大势已去，乌克兰仍努力不懈地争取一个安慰性的进球，可惜到头来还是徒劳无功。

罗马尼亚在本届欧锦外围赛表现亮眼，以六胜四和的不败战绩，力压瑞士以小组头名出线，令人大感意外。不过，本场比赛证明了他们当时的成绩并非偶然。

E组的另外两队是比利时和斯洛伐克。乌克兰和罗马尼亚将分别在星期五（21日）晚上9时和星期天（23日）凌晨3时，与斯洛伐克和比利时展开小组赛次轮较量。