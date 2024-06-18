分战匈牙利苏格兰 德国瑞士争二连胜晋级16强

首轮以大胜打破多项纪录的东道主德国放眼向匈牙利复仇；瑞士也争取对苏格兰落井下石。

欧洲足球锦标赛东道主德国首轮取得大胜后，将在本地时间星期四（6月20日）午夜A组第二轮小组赛迎战匈牙利，力争二连胜晋级。

德国在揭幕战踢出亮眼表现，以5比1横扫苏格兰，写下队史在欧锦赛与欧锦赛揭幕战中最大比分的胜利。反观匈牙利出师不利，1比3不敌瑞士，本场再也输不起。

就纸面实力而言，匈牙利比苏格兰略强，过去几年也是德国克星，因此德国预计将面对比首场比赛更大的考验。匈牙利在上届欧锦赛和欧洲国家联赛都和德国同组，三次交锋取得一胜两平不败，表现令人惊艳。

不过，德国在今年状态不俗，包括首轮比赛在内保持四胜一平不败，本场有望向匈牙利复仇。去年9月上任的36岁少帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）带队渐入佳境，放眼再以一场漂亮的胜利扫掉过去几年来大赛成绩不佳，甚至小组无缘出线的郁闷。纳格尔斯曼也是欧锦赛史上最年轻的主帅，他比队内头号门将诺伊尔（Neuer）还年轻两岁。

36岁的德国国家队主帅纳格尔斯曼（左）年纪轻轻，但已有七年一线队执教经验。匈牙利的59岁主帅罗西则有20年资历，并稳坐匈牙利主帅一职已六年。（法新社）

德国上轮多点开花，21岁的前场双核维尔茨（Wirtz）与穆西亚拉（Musiala）各进一球，前锋哈弗茨（Havertz）、替补上阵的菲尔克鲁格（Fullkrug）和埃姆雷·詹（Emre Can）也都有进球。中场大师克罗斯（Kroos）在上轮的传球准确率高达99%（102次传球只丢一次），也创造了欧锦赛100次传球以上准确率的新纪录，显示德国全队状态正佳。

古拉奇（左）和奥尔班效力莱比锡多年，也曾是德国主帅纳格尔斯曼执教莱比锡时期的主将。（路透社）

匈牙利阵中有六位球员在德甲效力，其中莱比锡（Leipzig）双雄古拉奇（Gulacsi，门将）和奥尔班（Orban，后卫）将肩负起阻挡德国进球的任务。

23岁的队长索博斯莱（Szoboszlai）上轮成为欧锦赛史上最年轻的国家队队长，并助攻前锋瓦尔加（Varga）扳回一城。首轮替补上阵时因其“啤酒肚”身材引起热议的魁梧中锋亚当（Adam），也将争取以表现回击球迷的质疑。

面对网民对他身材的调侃，亚当赛后一笑置之。（法新社）

瑞士力争在苏格兰伤口撒盐

同组另一场比赛，瑞士面对首轮惨败的苏格兰，同样有能力以胜利锁定16强资格，对后者落井下石。

瑞士首轮凭借上半场的优异表现奠定胜局拿下匈牙利，前锋杜阿（Duah）仅第二次为国家队上阵就攻入处子球。球队在核星之一的沙奇里（Shaqiri）全场坐板凳的情况下依然取胜，显示瑞士底蕴依旧。

在刚结束的意甲赛季帮助博洛尼亚（Bologna）取得第五名好成绩的瑞士三剑客弗罗伊勒（Freuler）、恩多耶（Ndoye）和艾比舍尔（Aebischer）也得到主帅雅金（Yakin）重用，将他们的球会队友默契延伸到国家队。艾比舍尔首轮攻入的漂亮远射，也是他的国家队首球。

瑞士中场艾比舍尔（右）在首轮进球后，和弗罗伊勒相拥庆祝。（法新社）

原本众志成城的苏格兰上轮被德国踢得毫无脾气，全场只有一脚射门。后卫波蒂厄斯（Porteous）在上半场结束前染红，本场将被停赛。预料实力更强的瑞士将掌控场上局面，苏格兰如果不能稳住防线，首次从大赛小组赛突围的梦想可能将受重挫。