NBA夺冠次数最多球队 凯尔特人4比1拿下队史18冠

凯尔特人在总决赛第五场主场以106比88击败小牛，以4比1的大比分夺得NBA冠军，拿下队史第18冠，夺冠次数创下联赛史上最多。

（达拉斯综合电）在新加坡时间星期二（6月18日）早上进行的美国职业篮球联赛（NBA）第五场总决赛中，波士顿凯尔特人（Boston Celtics）在主场106比88大胜达拉斯小牛队（Dallas Mavericks），以4比1的总比分夺得2023-2024赛季的总冠军。

握有3比1大比分领先优势的凯尔特人回到主场后首节末端发力，领先10分结束第一节。次节末端，凯尔特人连进四记三分球，包括来自普理查德（Pritchard）的中场压哨三分，帮助球队67比46进入下半场。第三节小牛虽打出13比4的进攻潮，但绿衫军守住19分优势进入第四节。末节杰森·塔图姆（Jayson Tatum）连拿九分带领球队掌管比赛，最终以106比88夺得系列赛第五场胜利，4比1总比分拿下赛季总冠军。

凯尔特人在2008年击败洛杉矶湖人队（LA Lakers）夺得队史17冠，而湖人则在2020年取得17冠后与凯尔特人平起平坐。今年的冠军意味着绿衫军以18个冠军再成联赛最成功的球会。

塔图姆全场砍下31分、八个篮板及11个助攻，杰伦·布朗（Jaylen Brown）则拿下21分、八个篮板及六个助攻，凭借总决赛场均20.8分、5.4个篮板及五个助攻，获得七票当选总决赛最有价值球员（FMVP），塔图姆获得四票。值得一提的是，两名核心都由凯尔特人分别在2016年与2017年的选秀中，以第三顺位选中。

波士顿后卫布朗扣篮得手，被选为总决赛MVP，他在2016年被凯尔特人以第三顺位选中，效力至今。（路透社）

拿下生涯首冠的塔图姆十分激动，认同他六岁儿子称赞他是世界最好的球员：“儿子说的一点都没错，能赢得总冠军的感觉不可思议，无法形容。”

布朗在接受由他的偶像凯尔特人传奇球星比尔·拉塞尔（Bill Russell）命名的FMVP奖杯时无以言表：“我无法用言语表达，拉塞尔对我的意义重大，真的不可思议。”拥有11枚冠军戒指的“指环王”拉塞尔在2022年去世，从2009年开始联赛便以他的名字冠名总决赛最有价值球员奖项。

小牛队东契奇：没赢总决赛虽沮丧 但为球队感骄傲

前凯尔特人球员凯利·欧文（Kyrie Irving）在主场观众嘘声中为小牛队贡献15分，卢卡·东契奇（Luka Doncic）则贡献28分、12个篮板，但有七个失误。东契奇说，虽输掉总决赛但为球队感到骄傲：“我为球队所有人都感到自豪，虽然没赢下总决赛很沮丧，但是回顾整个赛季还是非常不错。”

凯尔特人以64胜18负的战绩，排名联赛第一结束常规赛。该队在第一轮季后赛以4比1战胜热浪，次轮再以4比1战胜骑士，并在东部总决赛4比0横扫溜马，最终以4比1战胜小牛夺冠。