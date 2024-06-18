欧锦赛第一个冷门 斯洛伐克击败比利时

（汉堡综合电）世界第48击败世界第三，2024年德国欧锦赛爆出首场冷门，斯洛伐克1比0击败比利时。

在德国、英格兰、西班牙与意大利等欧洲传统豪门，不论是轻松或是涉险过关，都顺利拿下了首场比赛的胜利三分时，世界第三的比利时却在新加坡时间星期二（6月18日）零时的E组比赛遭遇滑铁卢。

比利时前锋两度破门被VAR判无效

“欧洲红魔”主帅特德斯科（Tedesco）归咎于球员在球门前挥霍无度，不过也有人为比利时喊冤，该队前锋卢卡库（Lukaku）本场比赛两度破门，却都被录像助理裁判（VAR）吹判无效，尤其是第二个进球被吹掉具争议。

施兰茨（Schranz）在开赛七分钟为斯洛伐克拔下头筹，建立1比0的优势后，卢卡库在下半场开始后约10分钟进球，不过当时这名前锋身处越位位置，VAR之后判无效不具争议。

卢卡库的第二个进球，发生在球赛快结束的第86分钟，当时奥彭达（Openda）在面对身材高大的斯洛伐克防守球员从左路突破后传中，卢卡库禁区内起脚破门，就在比利时阵营与球迷都以为扳平比分，免掉尴尬后，裁判在VAR提醒下，重看进球过程后再次吹无效，理由是奥彭达面对斯洛伐克防守球员时手触到球。

对于这个判决，英国电台评述员阿什顿（Ashton）说：“感觉不对，感觉非常、非常错，他（奥彭达）面对的是一名1米90的防守球员。”

效力于苏格兰球会格拉斯哥流浪者（Glasgow Rangers）的比利时球员德塞斯（Dessers）在比利时电视评述时说：“我不认为这是手球，因为这没有影响进程。这对于我们来说很痛心，也很遗憾。”

虽然有人为球队的落败叫屈，特德斯科拒绝卷入这场争议。他说：“现在我们输了，我想成为一名公正的失败者，并远离这个话题。”

手球条例在足球运动仍存争议

根据比赛规则，如果进球过程中球碰到球员的手臂，无论任何部位、意图或其他因素，进球都将被判无效。不过欧洲足联去年曾表示，希望放宽球折射触到手臂的手球条例，并且奥彭达在接队友的这记长传时，球落地前他遭遇斯洛伐克防守球员的推压，并不是蓄意用手触球。

从这起事件看来，手球条例在足球运动中，依旧是球迷心目中一道难解、也是最具争议性的习题。即使欧洲足联会长塞弗林（Ceferin）也说：“这个世界上没有人知道什么时候有手球。”