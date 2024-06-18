B组出线“生死战” 格子军须提高进攻效率

“格子军”克罗地亚和阿尔巴尼亚将在本地时间星期三（6月19日）晚上的欧锦赛B组第二轮赛事中交锋，这两支皆在首轮吞下败仗的球队，都必须拿下这场比赛才能保住出线希望。

被誉为“死亡之组”的B组在首轮赛事中虽然并未出现爆冷，但也是惊喜不断。先是预期中本该与西班牙实力相近的克罗地亚以0比3大败，随后不被看好的阿尔巴尼亚面对卫冕冠军意大利时，仅在23秒便破门，缔造赛事最快进球纪录。

虽然最后以1比2落败，但阿尔巴尼亚却展现比预想中更强的韧劲，而格子军也并未发挥应有的水平。因此，这次交锋虽从纸面上是克罗地亚占优，但鉴于第一轮的表现，此战也许会比预料中更加胶着。

格子军须提高进攻效率

虽然在对阵西班牙时以三球落败，但格子军在该比赛中却有着53%的控球率，以及比对手多四次的射门（15次），在射正次数上也以五次与西班牙旗鼓相当。

由此可见，格子军欠缺的是进攻效率，主帅达利奇（Dalic）在赛后称球队必须提高速度和侵略性，同时认为球队依然有机会从小组出线。

达利奇说： “一切都还在我们的掌控之中，我们需要踢得更好，而我的责任就是帮助球队拿出更好的表现，在指出问题的同时也不要过多地纠结与西班牙的败仗。”

阿尔巴尼亚主帅：踢过一场后便能逐渐适应

阿尔巴尼亚算是一支初出茅庐的球队，2016年的欧锦赛是这支球队首次在国际大赛亮相。他们的巴西籍主帅主帅西尔维尼奥（Sylvinho）认为，这支球队缺乏大赛经验，却有着不俗的实力，在经历首场赛事后必定会渐入佳境。

这名曾效力于巴塞罗那（Barcelona）的主帅说： “当我还是球员时，在欧冠中面对像皇马（Real Madrid）或尤文图斯（Juventus）这些强队时都知道即将面临什么。然而在还没有大赛经验时确实会有点不知所措，不过踢了第一场后就能渐渐适应了。”

阿尔巴尼亚的实力不容小觑，他们是B组中唯一在外围赛小组排名第一的球队。虽然队伍中没有超级球星，但在对阵意大利时展现极强的团队能力，数次打出极具威胁的防守反击。

这场比赛对两支球队来说可谓出线“生死战”，吃下败仗的一方基本上出线无望。反之获胜则还有机会能出线，毕竟除了小组前两名之外，四支成绩最好的小组第三也能晋级淘汰赛。