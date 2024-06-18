法国险胜奥地利 姆巴佩鼻梁骨折添隐忧

（杜塞尔多夫综合电）法国本地时间星期二（6月18日）凌晨在欧洲足球锦标赛D组小组赛1比0战胜奥地利，取得开门红。前锋姆巴佩（Mbappe）经历了喜忧参半的一天，他虽然制造了乌龙球，但却在比赛结束前鼻梁骨折，下来须要佩戴面具出战。他也因为离场时一个没有体育精神的举动被罚黄卡。

姆巴佩在第38分钟于右路底线前传中，奥地利后卫沃贝尔（Wober）头球解围时自摆乌龙，送上全场唯一进球。

虽然姆巴佩进球多如麻，但他在欧锦赛还从未进球。他在第54分钟将一次单刀良机射偏后，无奈地笑了起来。他要打破欧锦赛五场比赛（包括上届在内）进球荒的时机也没那么快，因为他在比赛结束前尝试头球时，撞到对方后卫丹索（Danso）的肩膀，导致鼻梁骨折流血。

法国队长姆巴佩（右二）撞上奥地利后卫丹索的肩膀，导致其鼻梁骨折。（法新社）

他在接受治疗后准备离场，但相信是由于法国当时只有10人应战，他又突然在未经裁判许可的情况下重新进入球场，坐在草地上，被裁判出示一张黄卡。法国主帅德尚（Deschamps）最后用吉鲁（Giroud）把他换下场。

德尚赛后说：“（他的受伤）今晚对我们来说是个坏消息……很显然地，拥有他和没有他的法国队并不一样，我希望他能在这里（参加下来的比赛）。”

法国足总证实，姆巴佩过后在前往医院检查后确定鼻梁骨折，但不会马上接受手术，他也已经回到国家队。足总说：“（我们）会制作一个面具给这名法国10号球员，让他在接受治疗后，考虑重返比赛。”

姆巴佩赛后也在社交媒体X（前称推特）上发文调侃：“有推荐的面具吗？”许多网友则纷纷在留言放上他之前戴上忍者神龟面具的照片。这名和忍者神龟长得很像的法国队长，曾在2017年生日时被时任巴黎圣日耳曼（PSG）队长蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）恶搞。后者将一副忍者神龟面具，放在一个法国名牌迪奥（Dior）的盒子里送给姆巴佩。

姆巴佩能否上阵星期六（22日）对垒荷兰的关键比赛成疑，这一场普遍被视为D组盟主战。法国的最后一场小组赛则是26日对垒波兰的比赛。