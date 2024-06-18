乌克兰主帅没料到 欧锦赛首战三球惨败给罗马尼亚

（慕尼黑法新电）志在本届欧锦赛中为饱受战火摧残的人民带来积极精神的乌克兰出师不利，在首轮赛事0比3不敌罗马尼亚，而主帅列布罗夫（Rebrov）也称这是一个没人预料到的结果。

乌克兰门将卢宁（Lunin）在这场赛事中的两次失误，让球队付出了代价，罗马尼亚先后在第29分钟、53分钟，以及57分钟，由队长斯坦丘（Stanciu）、马林（Marin）和德勒古什（Dragus）破门。

乌克兰排名第22 罗马尼亚列第46

乌克兰目前的世界排名在第22名，而罗马尼亚则在第46，因此这场三球惨败可谓是令不少人震惊，列布罗夫也对此成绩感到失望。

他说： “没有人能想到成绩会是这样。我在赛前告诉他们，我们代表着一个为了自由而顽强奋战了两年多的国家。我们确实做得不够好，所以他们（球员）在（向球迷）道歉，我们必须在对阵斯洛伐克时拿出球队应有的表现。没有人在乎谁是获胜热门，在足球里要拿当天的表现说话，而我们确实踢得不好。”

列布罗夫透露，队员们在赛后进行了一个球员会议，自己当下被要求离开更衣室，而队里所有人的情绪都十分低落。

犯下低级失误 卢宁公开道歉

犯下失误的卢宁赛后更是公开道歉，虽然在刚结束的赛季协助了皇家马德里（Real Madrid）夺得联赛、欧冠与西班牙杯三冠，但首次征战国际大赛的卢宁却在此战中犯下了低级失误。

卢宁说： “我的第一个失误改变了比赛的走向，我想因此而道歉。一旦门将犯错就基本上意味着进球，虽然运气好的时候球不会进，但多数时候都是如此。我接受这个错误，我以前也犯过。不过我会感到如此伤心，是因为这个失误拖累了队友，让投入了很多精力的他们因此而陷入了苦战。”

乌克兰下一场将是在6月21日（本地时间）对阵斯洛伐克。