姆巴佩揭幕战鼻梁骨折 将缺席对荷兰比赛

法国球星姆巴佩（Mbappe）因在本地时间星期二（6月18日）凌晨对阵奥地利的比赛中鼻梁骨折，将缺席法国队的下一场欧锦赛对决。

据ESPN报道，法国主帅德尚（Deschamps）事后强调，将密切关注姆巴佩的情况，他说：“显然这是一次重大的碰撞，医疗团队已尽可能减轻伤害，今天早上他感觉好了一些，会关注每天的情况。”

法国足总主席迪亚洛（Diallo）也同时确认姆巴佩无须动手术，有机会在欧锦赛期间回归。

他说：“现在的消息令人欣慰，短期内不需要进行手术治疗，现在谈复出的时间尚早，要等待医生的消息。”

姆巴佩在比赛末端受伤后被迫下场，虽然法国最终1比0取得胜利，但他的受伤让志在夺冠的法国队有了不确定因素。赛后他被送往德国杜塞尔多夫的医院，还在社交媒体上发文询问：“有什么关于面具的建议吗？”，让人难免联想他是否会考虑戴着面具，重返赛场。

和姆巴佩发生碰撞的奥地利后卫凯文·丹索（Kevin Danso）星期二在社媒向姆巴佩表示慰问：“我祝他早日康复，尽快回到赛场。”他也对法国球迷致歉：“很抱歉姆巴佩在我们的对抗中受伤。”

当姆巴佩的脸撞到丹索的肩膀时，丹索正背对着法国前锋。法国将在新加坡时间星期六（22日）凌晨3时对阵荷兰。