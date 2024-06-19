小将大放异彩 葡萄牙土耳其首战报捷

（莱比锡综合电）葡萄牙的21岁小将孔塞桑（Conceicao）和土耳其的19岁新秀居莱尔（Guler），在本地时间6月19日（星期三）凌晨的两场欧锦赛F组赛事中大放异彩，分别进球助球队以2比1击败捷克及3比1击败格鲁吉亚。

由“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）领军的葡萄牙在这场比赛中可谓踢得十分辛苦，甚至在第62分钟被捷克前锋普罗沃德（Provod）率先破门。

但随着葡萄牙主帅马丁内斯（Martinez）在第63分钟两次换人后，便立刻看到效果，边卫门德斯（Mendes）在第69分钟迫使对方后卫赫拉纳茨（Hranac）送出乌龙球，扳平比分。

两队随后僵持不下，但在第90分钟才被替换上场的孔塞桑却在伤停补时阶段，抓住了对方后卫的失误，近距离攻入制胜球，助葡萄牙艰难取得本届欧锦赛的开门红。

对于这场惊险的胜利，获得本场最佳球员的葡萄牙中场维蒂尼亚（Vitinha）说： “重要的是，即使比赛快要结束也依然要保持胜利的信念。我们并不是在盲目地比赛，而是始终保持着必胜的信念，一直贯彻制定好的战术，我们的思路从始至终都很清晰。”

“土耳其梅西”是欧锦赛首秀进球最年轻进球者

F组的另一场赛事同样由小将占尽了风头，被誉为“土耳其梅西”（Messi）的居莱尔成为了史上第三名在欧锦赛首秀便能进球的球员，同时也是三人当中最年轻的进球者。

土耳其在比赛第25分钟由穆尔杜尔（Muldur）首开纪录，不过格鲁吉亚前锋米考塔泽（Mikautadze）仅在七分钟后便扳平比分。

下半场易边再战，效力于皇家马德里（Real Madrid）的居莱尔在第65分钟为球队重夺领先，而队友阿克蒂尔科卢（Akturkoglu）在伤停补时第七分钟再下一城，写下3比1的最后比数。

这场欧锦赛首战正好也是土耳其主帅蒙特拉（Montella）的生日，胜利无疑是队员们送给他的最佳生日礼物。

蒙特拉说： “我们的梦想很大程度都取决于今天的比赛。我们第一次赢下了首场战役，接下来还会有很多第一次。今天真的是完美的一天，无论是球队的精神还是获得的生日礼物，都是最棒的。”

土耳其目前以净胜球优势排在F组第一，葡萄牙位列第二，两队将在6月23日凌晨交锋。