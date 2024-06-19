对战个人能力出众西班牙 意大利盼以集体力量取胜

西班牙和意大利将在本地时间星期五（6月21日）凌晨上演欧锦赛B组重头戏，尽管两队踢和就应能携手出线，但作为劲敌且为了避免在16强赛中遇到实力更强劲的对手，西班牙和意大利本仗一定不会以求和心态作战。

去年在欧洲国家联赛夺魁的”斗牛士“西班牙，本届欧锦赛也取得了强势开局，3比0打爆近两届世界杯都能挤进三甲、并在去年欧国联赛决赛仅以点球险胜的克罗地亚，让人又惊又喜。

意大利本季的欧锦赛征程则以令人惊心动魄的方式展开，他们在开赛仅23秒就被阿尔巴尼亚破门，缔造欧锦赛史上最快失球，但庆幸的是，他们很快就完成自我救赎，凭巴斯托尼（Bastoni）和巴雷拉（Barella）的进球，在上半场就以2比1实现逆转，确保仅以净胜球劣势排在领跑的西班牙之后。

西班牙上仗多点开花

在对垒克罗地亚的比赛中，西班牙可谓多点开花，为球队首开纪录的队长莫拉塔（Morata）将其国际大赛的进球从单位数改写为双位数，中场鲁伊斯（Ruiz）一传一射表现出彩，32岁的后卫卡瓦哈尔（Carvajal）则成为球队在欧锦赛上最年长的进球者。

此外，为卡瓦哈尔助攻的16岁小将亚马尔（Yamal）是欧锦赛史上最年轻的出场者及助攻者，门将西蒙（Simon）也救到了克罗地亚的一个罚球，难怪意大利球员弗拉泰西（Frattesi）在受访时承认，就个人能力而言，西班牙更优秀，并呼吁队友们一定要在比赛上表现出“意大利精神”。

他说：“因为如果是进行个人战斗的话，那将非常困难，但如果我们把它变成一场集体战斗，每个人都做出牺牲，那我们就能够拿出好的表现。”

中场弗拉泰西（左）承认，意大利球员的个人能力不及西班牙球员。（路透社）

意大利虽是上届欧锦赛冠军，但由于无缘2022年世界杯正赛，本届欧锦赛外围赛的表现也差强人意，因此一般认为他们的卫冕希望不大。不过，如果意大利能成功卫冕，弗拉泰西绝对会是关键人物。

这名意大利国脚上赛季虽只为国际米兰（Inter Milan）首发了六次，却多次扮演超级替补的角色，15场比赛为国米贡献了八个进球和五次助攻，是国米能重夺意甲冠军的大功臣之一。

但在西意两队于上两届欧国联赛交锋中，意大利都在半决赛败给了西班牙，因此他们本仗要拿下士气如虹的斗牛士，恐怕没那么容易。