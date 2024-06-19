欧锦赛场内硝烟弥漫 场外爆“美食大战”

（汉堡路透电）球员在欧锦赛场上拼杀，球迷则在场外展开“国民美食大战”。阿尔巴尼亚球迷在意大利球迷面前折断意大利面条，奥地利球迷则当着法国球迷的面折断法棍面包，这些另类宣战的方式在社媒上疯传开来。

欧洲各地的球迷涌入德国要近距离参与这个四年一度的欧洲足球盛事，球场上硝烟弥漫，球场外却出现“消灭”对手国民美食的另类宣战仪式。在阿尔巴尼亚对垒意大利的小组赛之前，前者球迷在对手面前拗断意大利面，奥地利球迷则折断法棍面包。这些举动虽具挑衅意味，但同时也诙谐风趣，因此最终引起了双方球迷的欢呼和笑声。

巧的是，先出招的球迷所支持的国家队最终都败北了，阿尔巴尼亚1比2不敌意大利，奥地利则0比1败给法国。

除此之外，其他球赛的场内也飘扬起“美食大战”的旗帜，在瑞士对匈牙利的球赛中出现“芝士火锅（瑞士美食）比炖牛肉（匈牙利美食）好吃”的横幅；在波兰对荷兰的球赛中则出现“波兰香肠（Kielbasa）比荷兰乳酪（Gouda）好吃”的横条。

值得一提的是，本届欧锦赛至今几乎在毫无事故的情况下展开，东道主德国相信感到庆幸，因为人们普遍担心的足球流氓闹事事件很少发生，被折断打碎的意大利面条和法棍面包比骨折和酒瓶要多。

汉堡一名食品摊主罗兰·科赫接受路透社采访时说：“感谢上帝，暴力事件没有发生。相反的，我们看到了很多球迷之间的乐趣和调侃，就像这些搞笑的‘食物大战’。”

他接着逗趣警告：“但千万别搞我们的（德国国民美食）咖喱香肠（Currywurst）——否则会有麻烦，我警告你！”