美国泳队奥运选拔赛 雷根打破仰泳世界纪录

（印第安纳综合电）美国仰泳名将雷根·史密斯（Regan Smith）在美国奥运选拔赛的100米仰泳项目中，以57秒13夺回世界纪录，将澳大利亚泳将凯莉·麦基翁（Kylie McKeown）去年写下的旧纪录提高了0.2秒，并拿到巴黎奥运会资格。

22岁的雷根是在本地时间星期三（6月19日）的比赛中，将这项自己曾在2019年韩国世界锦标赛打破的世界纪录收回囊中。原纪录保持者凯莉是在去年于匈牙利举行的世界杯中游出57秒33的成绩。

在三年前的东京奥运取得两银一铜的雷根说：“我为自己感到骄傲……2019年后经过了很多年，我曾以为我再也不会做到（打破纪录）。这是一段很长的时间，我花了很多时间训练并增加自信。”

她下来将放眼巴黎奥运，希望再度提高纪录，游入56秒以内。“无论是我或者我的竞争对手，我认为56秒肯定是可能的。不过我不打算轻视自己，这场比赛很棒，但还不算完美。”

凯瑟琳·伯科夫（Katharine Berkoff）以57秒91排名第二，将和雷根共同代表美国征战巴黎奥运的这个项目。

雷根与凯莉交锋将成焦点

雷根和凯莉届时的交锋将是焦点，凯莉上周在澳洲泳队选拔赛中取得57秒41的成绩。雷根下来还将在选拔赛中参与两个项目，争夺奥运资格。

其他项目方面，东京奥运男子800米和1500米自由泳冠军芬克（Finke）如预料般在800米自由泳以7分44秒22夺冠，拿到奥运资格。

曾七夺奥运金牌的德雷塞尔（Dressel）则在选拔赛个人首个项目中，以第二名47秒82的成绩闯入100米自由泳决赛。亚历克西（Alexy）以47秒08排名全场第一。