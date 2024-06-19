我国奥运乒队代表皆首秀 乒总盼球员吸取经验放眼未来

曾尖、周靖祎和郭勇下个月将首次登上奥运舞台，其中后两人能拿下资格让乒总感到惊喜。乒总会长傅丽珊不设奖牌目标，希望选手们把握难得机会，为未来其他大赛打下基础。

本次代表我国参加巴黎奥运会的三名乒乓球选手都是首次登上奥运舞台。新加坡乒乓总会会长傅丽珊表示，由于我国选手相对年轻，其中两名小将郭勇和周靖祎能获得参赛资格已是“意外之喜”，因此不会为他们设定任何奖牌目标，最重要是让他们吸取经验，放眼未来几届的奥运会。

19岁女将周靖祎在上周通过世界排名拿到奥运会资格，与早前通过赢得东南亚区资格赛拿到名额的18岁男将郭勇和27岁一姐曾尖出征巴黎奥运会。上届代表我国参加女团项目的冯天薇、于梦雨和林叶纷纷告别赛场后，我国男女队这次都没有拿到团体赛资格，三人只参加单打项目。这是自2008年北京奥运会推出团体赛项目以来，我国首次缺席团体赛。

郭勇（左）和曾尖上个月在巴黎奥运会东南亚区单打资格赛中过关斩将，拿下资格赛所保留的各一席男女奥运名额。（唐家鸿摄）

傅丽珊：乒队处低潮期 盼借巴黎奥运为未来铺路

乒总星期三（6月19日）在华侨银行室内体育馆乒乓队训练中心召开记者会。乒总会长兼三巴旺集选区议员傅丽珊坦言，我国乒队目前处于换血的低潮期，不过年纪轻轻的郭勇和周靖祎能拿到奥运资格可谓出乎意料。

“以他们的年龄和排名，郭勇和周靖祎能够入围本来不在我们的预期中，但他们超越了我们的期望，所以我们很高兴他们能在这个年龄就有参加奥运会的机会。”

要为这些奥运新丁设定奖牌目标并不实际，傅丽珊希望选手们能借此机会为未来铺路，在巴黎尽可能突破自我，打败更高排名的选手。她也希望更多小球员能够因此受激励，在未来壮大我国乒乓球队。

“这次我觉得（我们）应该要用学习、比较谦卑的心态去奥运吸收经验，因为他们还有很长的道路要走，还有很多代表新加坡的机会，例如2028年的洛杉矶奥运会，甚至2032年和2036年的奥运会。”

我国选手缺乏奥运经验，如何稳定球员心态，是男队主教练高宁（右）和女队主教练井浚泓的重要任务。（唐家鸿摄）

上届陪练本届上阵 曾尖：奥运气氛很不同

和完全没有奥运经验的周靖祎和郭勇相比，曾尖上届作为我国女队陪练的身份，已经感受过奥运的氛围。“确实奥运会的气氛还是和一般的比赛不同，我在观众席的时候能亲身感受到那种气氛和紧张的压力。我当时心想要是能站在奥运赛场肯定更紧张，所以这次希望自己能好好享受比赛。”

目前正代表葡萄牙球会CTM米兰德拉（CTM Mirandela）参加当地联赛决赛的周靖祎通过视讯表示，能参加奥运会对她来说是个很大的意外收获。她希望通过这次比赛能和世界顶尖选手学习，并做到最好。

通过视讯参与记者会的周靖祎将在本周完成球会比赛后回到我国，接着和其他队友准备参加WTT球星挑战赛曼谷站。（唐家鸿摄）

郭勇则说，过去一年他不断努力，最终晋级奥运会让他松了一口气。“这次我的目标是尽可能吸取更多经验，没有压力，尝试爆冷……享受每一场比赛和在那里的时间，例如在选手村的时光等。”

郭勇和曾尖下来将参加下周在突尼斯举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）常规挑战赛，接着和周靖祎及我国其他球员在7月初到泰国曼谷参加WTT球星挑战赛。他们回国后将进行两周的集中训练，然后在7月21日前往巴黎，备战7月27日开打的奥运会单打项目。

乒总也在记者会上，展示我国选手将在巴黎奥运会身穿的两款红色和黑色球衣。乒总这次与华侨中学合作，邀请华中艺术选修课程的学生提交球衣设计。19岁学生许瑞恩所设计的球衣，从八名学生的作品中脱颖而出。