阿尔巴尼亚临尾破门 克罗地亚出线生死战三分变一分

上届世界杯季军克罗地亚星期三（6月19日）晚上在欧洲足球锦标赛“死亡之组”B组赛第二轮，被阿尔巴尼亚临尾扳平比分，痛失两分。两队2比2和局收场。

这场出线生死战高潮迭起。阿尔巴尼亚率先破门后，克罗地亚下半场后半段的三分钟内连进两球，反超比分。克罗地亚似乎胜券在握，但阿尔巴尼亚又在补时第五分钟扳平比分。

阿尔巴尼亚开场攻势凶猛，第11分钟阿萨尼（Asani）在右路传中，拉齐（Laci）中路插上成功破门。

尽管整体实力更强，世界排名第10的克罗地亚掌握七成控球率，但排名第66的阿尔巴尼亚反击更有威胁，上半场八次射门三次射正，反观克罗地亚四次攻门全部偏出。

克罗地亚下半场加强攻势，终于在第74分钟凭借细腻快速的传球配合，由比赛这一天迎来33岁生日的克拉马里奇（Kramaric）破门。两分钟后克罗地亚再次进球，苏季奇（Sucic）的射门被阿尔巴尼亚后卫吉姆西蒂（Djimsiti）挡出后，不走运地打到队友贾苏拉（Gjasula）身上弹入网中。

阿尔巴尼亚在最后时刻连续制造威胁，攻入乌龙球的贾苏拉在伤停补时第五分钟将功补过。这名38岁老将在禁区无人盯防下推射死角破门，让阿尔巴尼亚绝处逢生，绝平格子军团。

克罗地亚即将到手的三分变一分，球员们失望不已。（路透社）

值得一提的是，阿尔巴尼亚在上轮对阵意大利时攻入欧锦赛史上最快进球（23秒），本场再射入赛会最晚扳平球（94分23秒，不计进入加时赛的比赛）。

这让两队在结束两场比赛后都只积一分，阿尔巴尼亚以净胜球优势排名第三，克罗地亚垫底。两队将分别在6月25日的末轮，恶战西班牙（世界第八）和意大利（世界第九），只有取胜才有机会晋级16强。