德国击败匈牙利 率先锁定16强资格

德国本届比赛两连胜后，成为首支晋级16强的球队，不过京多安助攻穆西亚拉的第一个进球存在争议。苏格兰则踢平瑞士，最后一轮若胜匈牙利也有很高的出线机会。

（斯图加特综合电）2024年欧锦赛主办国德国，在新加坡时间星期四（6月20日）零时的A组赛以2比0击败匈牙利，成为本届比赛首支锁定次圈16强赛的球队。另外，首场小组赛惨败给德国的苏格兰1比1踢和瑞士，守住一线晋级希望。

德国胜匈牙利的比赛，穆西亚拉（Musiala）在球赛第22分钟为日耳曼战车拔下头筹，京多安（Gundogan）则在第67分钟锦上添花，锁定2比0的胜局。

匈牙利主帅抨击裁判双标

德国队的获胜虽然不具争议，匈牙利主帅罗西（Rossi）赛后却抨击裁判在这场比赛的执法双标。京多安在助攻穆西亚拉的第一个进球前，推撞匈牙利防守球员奥尔班（Orban），导致后者倒地。

匈牙利主帅罗西赛后抨击裁判执法双标。（路透社）

罗西说：“不论是当球员或是教练，我从来没有投诉过，永远不会找借口，不过裁判今晚所做的......裁判在执法时采取双标。裁判允许推撞奥尔班的进球有效。下半场的类似情况发生在安德里奇（Andrich，德国球员）身上时，他却吹犯规。我的看法是，德国无论如何都会获胜，但裁判（表现）是场上最糟糕的。”

他还说：“我告诉球员没有什么遗憾的。对我来说，德国是赢得欧锦赛的大热门，他们不需要裁判的帮忙赢比赛，尤其对手是匈牙利这样的球队。”

罗西：已一脚踩在淘汰线上

对于球队在本届欧锦赛的机会，罗西认为，数据上的可能性虽然存在，实际情况是，已经一脚踩在淘汰线上。

“最后一场比赛我们会竭尽所能争取胜利，我们不想在一分未得的情况下出局。在比赛的现阶段，我不认为我们应该个分未得。”

与此同时，卷入争议的京多安则表示对匈牙利球员的反应感到困惑。这名巴塞罗那中场坚持自己在整个过程中没有犯错。

他说：“他（奥尔班）或他的匈牙利队友有点生气，令我感到困惑。我不知道电视上播出的画面会如何。我在英超踢了七年，如果在英超你吹这样的动作犯规，我想大家都会笑趴在地。”

苏格兰踢平瑞士 守住出线希望

瑞士中场沙奇为球队扳平比分后展臂庆祝。（法新社）

在科隆举行的另一场A组赛，瑞士与苏格兰踢成1比1平局，瑞士目前以四个积分排名第二，基本锁定出线资格，苏格兰则积一分暂居第三，守住一线希望。麦克托米奈（McTominay）在第13分钟为苏格兰拔下头筹，沙奇里（Shaqiri）第26分钟扳平比分。

瑞士将在最后一场小组赛对垒德国，苏格兰则面对匈牙利，理论上苏格兰仍有机会在最后一轮比赛超越瑞士，不过本次比赛六个小组中的四支战绩最佳第三名球队也能晋级16强，积四分的瑞士出线应该不成问题。同样的，苏格兰只要在最后一场拿下匈牙利，也有很高的出线希望。

这个小组出线最渺茫的是匈牙利，不过目前零分的他们还是有机会通过击败苏格兰，以其中一支战绩最佳第三名球队晋级。