美洲杯敲响战鼓 上届冠军阿根廷首战加拿大

（亚特兰大综合电）就在2024年欧洲足球锦标赛在德国如火如荼进行时，2024年美洲杯也在美国敲响战鼓，卫冕冠军与世界杯冠军阿根廷将在新加坡时间星期五（6月21日）早上的序幕战与加拿大碰头。

美洲杯由10支南美洲球队和六支中北美与加勒比海区球队组成，比赛分四个小组进行，小组头两名球队将进入复赛。阿根廷与加拿大同处A组，同组的另外两队都是南美球队，分别为智利与秘鲁。

对于这次比赛，阿根廷主帅斯卡洛尼（Scaloni）警告队员，若要捍卫奖杯，就必须拿出最好的表现，对垒中北美与加勒比海区对手，并不会比对垒欧洲或是南美球队容易。

他说：“我们谈论过去（赢世界杯与美洲杯），这很美好，但都已经过去。

“所有的足球赛都不一样，没有什么比赛是比其它的容易。很多事会发生，面对法国、巴西或是加拿大的难度可以是一样的。

“跟过去一样，这会是个艰难的美洲杯，我们为即将到来的做好准备，我们准备得很好，很清楚这项比赛的难度。”

与此同时，斯卡洛尼也说，对垒加拿大的比赛，他拥有完整阵容。此外，他也呼吁球迷不要太顾虑梅西（Messi）与迪玛利亚（Di Maria）这两名主力老将何时会挂起球靴，反而应该在美洲杯尽情地享受他们的精彩球技。

现年37岁的梅西将以队长身份带领阿根廷征战本届美洲杯，这几乎肯定会是这名八届金球奖得主的最后一届美洲杯。另外，现年36岁的迪玛利亚职业生涯也已经来到尾声。

斯卡洛尼说：“去顾虑他们何时离开显然是不合理的。让我们尽情地享受现在（他们还在踢球），之后再看会发生什么。梅西没事，他很开心。我有一些新的想法和力量，捍卫奖杯是一个很有趣的挑战。”

加拿大主帅：以无畏精神面对挑战

虽然第一场比赛就面对上届冠军与世界杯冠军，加拿大主帅马什（Marsch）呼吁球员带着无畏的精神面对挑战。

他说：“一个组织严谨、纪律严明的团队是很重要的，我们已经对此进行很多讨论，然后是一支无所畏惧的球队。

“梅西所带来的挑战不仅是他的能力，还有他在比赛中的移动，他不会一直出现在同一个地方。”