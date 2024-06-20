首轮惨败挨批 乌克兰盼擒斯洛伐克保希望

欧洲足球锦标赛星期五（6月21日）晚上将上演乌克兰对斯洛伐克的E组第二轮小组赛，胜负预料在伯仲之间。乌克兰首轮出师不利饱受批评，再也输不起；斯洛伐克则将争取首次在小组赛拿下第二胜出线。

乌克兰和斯洛伐克上一场展现出截然不同的场面，前者面对罗马尼亚尽管占据多达七成控球率，但两度被对手远射攻破球门，最终以0比3惨败。斯洛伐克则受到幸运女神的眷顾，在比利时有两个进球无效的情况下，爆冷1比0取胜。

俄乌战争仍在持续，乌克兰希望以胜利为在战火中受苦的国民带来慰籍。不过，他们上一场不仅攻不锐也守不稳，不少球员都在赛后从个人社交媒体感受到球迷的怒火。布拉日科（Brazhko）告诉ESPN：“比赛几小时后，我没有打开手机，因为我预料到会看到什么。我预料到会受到（球迷）的憎恨，这是我们应得的。”

乌克兰中场：以成绩说话 不必在社媒道歉

一些球员在社交媒体上致歉，但是中场马利洛夫斯基（Malinovskyi）说：“没有人需要在社媒上道歉，星期五我们很快就要再对垒斯洛伐克，这很好，让我们在场上（以更出色的表现为惨败）致歉。”

尽管乌克兰的世界排名比斯洛伐克高（22对48），不过两队实力差距不算大，只是乌克兰的球员或许更为人熟悉。例如，皇家马德里（Real Madrid）门将卢宁（Lunin）、希罗纳（Girona）的西甲射脚王多夫贝克（Dovbyk），以及好搭档齐甘科夫（Tsygankov）、阿申纳（Arsenal）的津琴科（Zinchenko），以及切尔西的穆德里克（Mudryk）。

斯洛伐克队长什克里尼亚尔经验丰富，力争率领球队二连胜出线。（路透社）

斯洛伐克阵中，名气最响的是在巴黎圣日耳曼（PSG）踢球的队长兼后卫什克里尼亚尔（Skriniar），以及纽卡斯尔（Newcastle）门将杜布拉夫卡（Dubravka）。他们在过去三场比赛都零丢球，能否让乌克兰锋线群再度哑火成为关键。

斯洛伐克在上届欧锦赛取得首场比赛胜利的情况下，连败两场，遗憾出局。本场他们势必要避免恶梦重演，如果能拿下三分就确定晋级16强。乌克兰由于要在末轮硬碰小组纸面实力最强的比利时，本场也只有取胜才能增强出线希望。