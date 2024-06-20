“克星”姆巴佩受伤缺勤 荷兰期待破法国魔咒

法国球星姆巴佩在近五次对垒荷兰的比赛中取得了六个进球，因此他的缺席对荷兰队来说，无疑是天大的好消息。

法国当家球星姆巴佩（Mbappe）因伤多半缺席星期六（6月22日）凌晨的欧锦赛D组次轮赛，“橙色军团”荷兰队无疑暗自窃喜。

姆巴佩是当今足坛最炙手可热的球员，但这名刚从法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）转投西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）怀抱的法国球星却在对垒奥地利的欧锦赛序幕战中，被对方球员丹索（Danso）撞至鼻梁骨折。法国足总之后虽确认姆巴佩无需动手术，但承认他多半赶不及参与对荷兰的比赛，而接下来也可能得“蒙面”上场。

姆巴佩上仗被奥地利球员撞至鼻子骨折。（法新社）

姆巴佩今年只有25岁，却已是“高卢雄鸡”法国队历来进球第三多的球员，只排在亨利（Henry）和吉鲁（Giroud）之后。他也可以说是一名“大赛先生”，自2018年世界杯横空出世，助法国队时隔20年再夺得大力神杯后，上届世界杯也有精彩演出，以八个进球及两个助攻夺得金靴奖。

对于荷兰队来说，姆巴佩是他们的克星，因为在法国与荷兰的近五次交锋中，姆巴佩在其中四场破门，并一共取得了六个进球，而法国队在那些比赛中都取得了胜利。在姆巴佩唯一没有进球的比赛中，法国队则在客场以0比2败给了荷兰。

法国队也在姆巴佩只作为替补球员上场的欧锦赛前最后一场友谊赛中，意外遭加拿大以0比0闷和，姆巴佩对法国队的影响力可见一斑。

不过，法国中场拉比奥特（Rabiot）认为，球队即使少了姆巴佩，也有足够的实力。他说：“当然，他（姆巴佩）是一名重要的球员、队长和领袖，所以会有一定的影响，但我们拥有超凡的阵容。

“以我们的板凳深度，我不会抱怨。我们有足够多的选择来填补基利安（姆巴佩）的空缺。我对我们替补球员的实力有十足的信心。”

谁来取代姆巴佩位置？

在姆巴佩的缺席下，大赛经验丰富的吉鲁照理是顶替他的不二人选，但据了解，这名已表明会在欧锦赛后退出国家队的37岁锋线老将的腹股沟有伤。

将上仗踢左翼位置的图拉姆（Thuram）移到中路是另一个选择，但这名国际米兰（Inter Milan）球员21次代表国家队出战只攻进了两球，因此法国队主帅德尚（Deschamps）会以怎么样的方式填补姆巴佩的空缺，令人关注。

但至少德尚无须为球队的防守端担心，因为在回归的中场大将坎泰（Kante）带领下，法国队上仗的后防看起来非常稳固。

不久前伤愈归队的坎泰，在欧锦赛D组首轮对垒奥地利的比赛中，获选为全场最佳球员。（法新社）

坎泰因严重的腿筋伤势，缺席了2022年世界杯，上个月才回归国家队，没想到首场欧锦小组赛就被评为比赛最佳球员。

法国与荷兰在首场小组赛分别以1比0及2比1打败奥地利和波兰，本场获胜的一方将直接晋级16强。尽管法国在两队的交手纪录上占尽优势，但考虑到姆巴佩缺席，加上球队近两场比赛的表现差，上仗只凭一记乌龙球取胜，欧锦赛前的最后一场友谊赛也与加拿大互交白卷，因此两队本仗踢和的可能性更高。

韦霍尔斯特上仗为荷兰替补上场，攻入制胜球。（法新社）

荷兰上仗对垒波兰在久攻不下后，靠超级候补韦霍尔斯特（Weghorst）在关键时刻攻入制胜球，荷兰主帅科曼（Koeman）之后透露，这名身高1米97的高大前锋，或是他们在对垒法国时的奇兵。

首仗落败的波兰和奥地利则将在另一场D组赛中展开生死战，任何一方再输就得提前打包行李走人。