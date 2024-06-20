支持本地运动员逐梦 Singlife赞助羽球混双夫妻档

为支持本地运动员逐梦，本地金融服务公司Singlife星期四（6月20日）宣布，与即将在7月征战巴黎奥运会的新加坡羽毛球夫妻档许永凯和陈薇涵达成赞助协议。

Singlife并没有透露赞助金额，但表示除了资金外，也涵盖为羽将经营的宣传内容。

许永凯和陈薇涵是我国历来获得奥运会参赛资格的首个土生土长羽毛球混双组合，世界排名第19的他们是在5月接获世界羽联的通知，顺利搭上通往巴黎奥运会的末班车。

2014年开始搭档的许永凯和陈薇涵，这10年来面对各种挑战与困难，包括许永凯服兵役、伤病与个人挫折等，但他们总是相互扶持，共同排除万难。

自2021年结婚之后，两人的默契更是越来越好，赢得三个巡回赛冠军，2022年的伯明翰共运会混双金牌无疑是他们在获得奥运入场券前的职业生涯最高峰。

对于为何选择赞助许永凯和陈薇涵，Singlife集团总裁潘燕明说： “作为一家本地公司，我们对于能够支持我国头号羽毛球混双组合，感到无比兴奋。尽管奥运之路困难重重，但他们仍坚持不懈，最终取得奥运资格，实现他们多年来一直追逐的梦想。我们相信永凯和薇涵的故事体现新加坡的进取精神，也相信许多国人会被他们的故事所激励，去追求自己的梦想，不论这个梦想是大是小。”

许永凯认为，Singlife在他们正准备迎来职业生涯最大挑战之际，所给予的支持是无价的。

陈薇涵：要在更大的舞台上为国争光

尽管在6月初的印度尼西亚公开赛脚踝受伤，上周又在澳大利亚公开赛伤及臀部，但陈薇涵坚定地说，这些都不会阻止她继续备战奥运会。

她说：“事实上，我们会在7月中飞往丹麦训练，以便更好地适应欧洲气候。奥运会一直是我们的梦想。Singlife的支持对我们意义重大，这给了我们额外的动力，要在更大的舞台上为国争光。”