保龄球亚青赛 我国再获一金一银三铜

我国保龄球小将在第23届亚洲青年保龄球锦标赛再有斩获，进账一金一银三铜。

这项在马来西亚吉隆坡举行的比赛星期四（6月20日）展开男女四人团体赛，团体赛的结果也会决定全能赛（包含单人、双人和四人赛成绩）奖牌的归属。

早前和蔡竣杰赢下男子双人赛金牌的苏泽权，在男子四人赛因病没能完成比赛，和其他队友无缘四人赛奖牌。但蔡竣杰仍以3855总瓶分的成绩，压倒卡塔尔选手莫雷伊齐的3788分，拿下全能赛金牌。

蔡竣杰说：“如果能和奋力打球的队友们一起登上领奖台（四人赛）那就更好了，我个人希望今天获得的金牌能与我的团队分享。拿到这面金牌要感谢我的教练们对我的信任。”

我国另一位选手、早前赢得男子单人赛金牌的梁耀成则以3778分摘下铜牌。两人和朱宣豪晋级星期五（21日）开始的大师赛。

女子四人赛 我国获一银一铜

女子四人赛方面，我国派出的两支队伍皆登上领奖台，取得一银一铜。由努拉·塞萨比拉、梁俐媛、黄敏和骆盈秀组成的新加坡A队，经过六轮比赛后获得4681瓶分，比夺冠的马来西亚A队少39分，获得亚军。陈玮宁、程伊萱、陈睿琳、陈诗敏组成的新加坡B队，则一共取得4547瓶分夺铜。

（左起）努鲁·塞萨比拉、黄敏、梁俐媛、骆盈秀拿下女子四人团体赛银牌。（新加坡保龄球总会提供）

早前在女子单人赛摘银的陈诗敏也在全能赛总成绩中取得3645分，进账一铜。排名前二的是马来西亚选手阿菲卡（3694分）和因丹（3680分）。包括陈诗敏和女子单人赛金牌得主努拉在内，我国有七位选手晋级16人阶梯赛。

我国团队目前在八个项目中斩获五金三银三铜，高居奖牌榜第一。