补时读秒绝平斯洛文尼亚 塞尔维亚保住晋级希望

欧洲足球锦标赛场上连续两晚出现临尾绝平的戏码。塞尔维亚星期四（6月20日）在C组小组赛第二轮的最后几秒扳平比分，1比1踢和斯洛文尼亚，保住出线机会。第二次参赛的斯洛文尼亚则痛失欧锦赛队史首胜。

时隔24年重返欧锦赛的斯洛文尼亚，是本届24队中人口最少的国家，只有约211万人。虽然他们在控球率上处于劣势，但进攻更有威胁，开场八分钟内就有两次攻门被塞尔维亚门将拉伊科维奇（Rajkovic）扑出。

斯洛文尼亚在上半场错失了最好机会，中场埃尔斯尼克（Elsnik）和队友做出配合后闯入禁区，一脚怒射击中立柱，队友塞斯科（Sesko）补射踢高。

斯洛文尼亚在第68分钟打破僵局，右后卫卡尼凯尼克（Karnicnik）在自家半场断球后带球突进，把球传给左路埃尔斯尼克后跑向禁区，接到后者的传中球后，在后点无人盯防下推射破门。

卡尼凯尼克（右）为斯洛文尼亚取得领先，但他们的宝贵胜利在比赛最后几秒钟溜走。（路透社）

塞尔维亚刷新最晚扳平球时间

眼看就要吞下二连败，塞尔维亚在五分钟伤停补时的最后几秒上演奇迹，由替补上阵的体育米兰（AC Milan）前锋约维奇（Jovic）在角球中头球破门。他的进球时间是95分钟整，刷新了阿尔巴尼亚球员贾苏拉（Gjasula）在前一日2比2逼和克罗地亚的比赛中，于94分23秒攻入的欧锦赛最晚扳平球时间（不计进入加时赛比赛）。

两队和局收场，可谓两败俱伤。斯洛文尼亚取得二连平，末轮将死磕英格兰。塞尔维亚一平一败垫底，末轮必须战胜丹麦才有晋级希望。

另一方面，在克罗地亚和阿尔巴尼亚的比赛中，现场球迷喊出针对塞尔维亚人的极端口号。塞尔维亚足球总会秘书长苏尔巴托维奇（Surbatovic）说，已经提交申请，要求欧洲足联惩罚两国，否则不排除退出欧锦赛。

塞尔维亚足总也在首轮0比1不敌英格兰的比赛中，因为球迷向场内丢杂物及展现挑衅标语，被罚款1万4500欧元（约2万1000新元）。阿尔巴尼亚球迷也在1比2不敌意大利的比赛中有多项不当行为，导致足总被罚款3万7375欧元。