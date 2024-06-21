阿根廷击败加拿大 美洲杯取开门红

（亚特兰大综合电）上届冠军阿根廷在本地时间星期五（6月21日）早上的美洲杯序幕战上，以2比0击败加拿大，取得开门红。球队主力球星梅西（Messi）也凭借这场比赛，成为美洲杯史上出赛最多的球员。

这是梅西第七届美洲杯的第35场比赛，超越智利门将利文斯顿（Livingstone）在介于1942年至1953年所创下的34场纪录。

在这场历史性战役中，梅西在第88分钟为候补上场的劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）送上助攻，锁定2比0的胜利。阿尔瓦雷斯（Alvarez）在下半场开始后四分钟，为阿根廷拔下头筹。

两队主帅对比赛都有怨言

上半场比赛，阿根廷面对加拿大的顽抗，最终只能凭借下半场的两个进球惊险获胜。两队主帅对这场比赛都有怨言，阿根廷主帅斯卡洛尼（Scaloni）抨击比赛场地不理想，限制球员的发挥；加拿大主帅马什（Marsch）则炮轰阿根廷下半场迟出场，应该被罚款。

斯卡洛尼说：“比赛开始阶段就像对沙特阿拉伯的比赛（阿根廷在卡塔尔世界杯的第一场比赛），不同的是当时我们在更为理想的场地比赛。

“恕我直言，幸亏我们赢了，否则这会被认为是个廉价的借口。七个月前我们就知道会在这里比赛，而他们在两天前换了草皮。

“这对比赛不好。这不是借口，球场很漂亮，铺上人造草皮后一定很壮观，但今天的草地不适合这类球员。”

马什则批评阿根廷半场休息时拖延时间，迟了好几分钟才出场，让他的球员在场上等待。

马什在赛后记者会上说：“当我的球员在等待时，我知道他们在观看录像，研究该怎么和我们比赛。”

他说：“现在，我希望裁判能好好处理这件事。如果我们迟到五分钟，我们会被罚款。这是个大问题，让我们看看在阿根廷队身上会发生什么。”