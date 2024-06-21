西班牙两连胜晋级欧锦赛16强 意大利只输一球已是万幸

“斗牛士”西班牙在本地时间星期五（6月21日）凌晨对阵意大利的欧锦赛B组焦点战中，仅以1比0小胜，但意大利上下肯定非常清楚，这个成绩对他们来说已是不幸中的大幸。

西班牙在上届欧锦赛半决赛的点球大战中败给意大利，惨遭淘汰，后者最终还顺利登顶，但本场比赛，胜利的天秤早早就倒向西班牙。

西班牙两翼齐飞 意大利难以招架

斗牛士本仗两翼齐飞，21岁的左翼尼科·威廉姆斯（Nico Williams）和年仅16岁的右翼亚马尔（Yamal）不断利用速度和技巧冲击对手的防线，意大利显得毫无招架之力。

意大利球员们在中卫卡拉菲奥里（趴地者）不慎攻入乌龙球后，难掩失望之情。（路透社）

上赛季已在西甲球队毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）表现抢眼的威廉姆斯，本仗可谓锋芒毕露。他除了让意大利右卫迪·洛伦佐（Di Lorenzo）疲于奔命外，也在第55分钟以一记威胁性传球，迫使意大利中卫卡拉菲奥里（Calafiori）上演乌龙宴。威廉姆斯整场比赛表现出色，却无法换来一个进球，不禁让人替这名毕尔巴鄂球员感到可惜。

事实上，西班牙本场比赛应该获得更大比分的胜利，因为根据比赛数据，他们一共射门20次，有九次射正，表现远胜只有四次射门，仅一次射正的意大利。

意大利输得心服口服

意大利主帅斯帕莱蒂（Spalletti）在受访时坦言：“他们给我们制造的威胁，远远超越比分所显示的”，显然是输得心服口服。

斯帕莱蒂也承认，球员们看起来很疲累，完全应付不了活力四射的西班牙。

这是斗牛士连续第二场欧锦赛胜利，他们在序幕战以3比0横扫近两届世界杯都至少踢入半决赛的克罗地亚，表现已令人刮目，此役再胜意大利则充分展示了夺冠实力。

西班牙是B组两轮小组赛后唯一全胜的球队，因此不仅锁定16强席位，也确保以盟主身份出线。意大利目前积三分排名小组第二，领先阿尔巴尼亚和克罗地亚两分。由于他们此前已战胜阿尔巴尼亚，因此25日凌晨只要踢和克罗地亚，就能确定以小组副盟身份出线。