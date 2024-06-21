表现糟糕被丹麦逼平 欧锦赛夺冠热门英格兰仍热不起来

上届欧锦赛亚军英格兰是本届球员身价最高的球队，但前两场比赛球员们的表现慢热，主帅索思盖特的排兵布阵能力再次引起质疑。

“三狮军团”英格兰在本地时间星期五（6月21日）凌晨的欧洲足球锦标赛中，又踢了一场丑陋的比赛。被丹麦1比1踢和的比分虽看似还可以，但球员们在领先后龟缩防守，进攻速度缓慢，配合无力的表现就像是上一场比赛的重演，被一众球评和球迷批评。

英格兰在上一场C组小组赛1比0险胜塞尔维亚，但他们早早进球后就变得保守，下半场更陷入被动，和“夺冠热门”的标签有些名不符实。

英格兰前锋凯恩（右）早早进球，但球队最终无缘胜利。（路透社）

英格兰进球后再度“不思进取”

来到第二场比赛，主帅索思盖特（Southgate）排出了一样的首发阵容，球队同样在第18分钟就先进球，由队长凯恩（Kane）近距离推射得手，但接着他们一样“不思进取”，让丹麦掌握控球权，结果丹麦在第34分钟把握凯恩的传球失误，由中场尤尔曼德（Hjulmand）远射破关。

从场面上来看，丹麦更加积极有活力，而本届欧锦赛24队中球员身价最高的英格兰（15.2亿欧元，约22亿新元），各球会球星之间的默契显然还没培养起来。上一场攻入唯一进球的贝灵厄姆（Bellingham）本场基本“隐身”，福登（Foden）下半场一记射门中柱最接近破门，但也难掩全队低迷的表现。

英格兰名宿希勒（Shearer）赛后批评全队没有进行压迫对手的训练，丹麦应该获胜。另一位名宿卡拉格（Carragher）也直言，英格兰参与了欧锦赛至今最糟的两场比赛。

索思盖特赛后也说：“我能完全明白球迷们对我们踢法的不满，这是我作为主帅的责任，我必须找出解决方案。”

阿诺德踢后腰“实验失败”

索思盖特被质疑最多的，是连续两场让阿诺德（Arnold）担任后腰的选择。本是右后卫的阿诺德近年来不时在利物浦（Liverpool）和国家队改踢这个中场位置，以便更善加利用他出色的长传和助攻能力。

但这个位置还需要肩负掌握球队节奏和保护防线的能力，这几点他都没有做好，结果在第54分钟就被加拉格尔（Gallagher）顶替。后者虽然没有像他一样出色的传球能力，但在身体对抗方面更出色，不至于让丹麦可以轻易地往英格兰腹地前进。

阿诺德（8号）连续两场被加拉格尔顶替，踢后腰的安排被视为一大败笔。（路透社）

索思盖特赛后也坦言，让阿诺德踢后腰是个“实验”，想让后者取代上届踢这个位置但本届落选的菲利普斯（Phillips），可是如此重大的比赛，并非让主教练进行实验的时机。

在不少球迷看来，如果诚如索思盖特所说的球队中没有这样的人选，大可更换阵型或战术，不必生搬硬套。阿申纳（Arsenal）名宿赖特（Wright）也说，他相信英格兰阵中的两名新人沃顿（Wharton）和迈努（Mainoo）可以胜任这个位置，其中前者更适合。

各队王牌齐聚 场上一盘散沙

另外，比赛中转播镜头也数次给到在欧锦赛连续两场苦坐板凳，但本赛季是切尔西（Chelsea）灵魂人物的帕尔默（Palmer）。他和贝灵厄姆、福登、萨卡等人，都是索思盖特手上可以调度的出色人选，但在本身球权就不多的情况下，这些各自球队的“太上皇”如何在国家队配合流畅，还是个问题。

好在目前英格兰至少保持不败，排名C组第一，出线形势还是相当明朗。他们将在末轮对上前两轮二连平的斯洛文尼亚，只要不输就能晋级，但如果表现还是如此不理想，批评只会越来越多。