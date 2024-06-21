葡萄牙硬碰土耳其 力争锁定欧锦赛出线席位

拥有众多老牌球星的葡萄牙在小组赛首轮进攻效率令人失望，上仗表现出极强攻击力的土耳其，具备了能让葡萄牙翻船的能力。

欧洲传统劲旅葡萄牙将在本地时间星期天（6月23日）凌晨的欧锦赛迎战土耳其，这两支皆在F组打响首炮的球队将力争拿下小组两连胜，以便提前出线。

葡萄牙在首战对阵捷克的比赛中虽以2比1取胜，但若不是对手在最后伤停补时阶段的失误，估计这支由五届金球奖得主“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）领军的球队也无法拿下三分。作为夺冠热门球队之一，葡萄牙本场须拿出更加令人信服的表现。

至于土耳其，世界排名第42的他们则在首轮3比1战胜格鲁吉亚的比赛中，展现出极佳的攻击力，绝对具备让葡萄牙“翻船”的能力。

葡萄牙须提高进攻效率

虽然在锋线上有着帅罗、曼市（Man City）的贝尔纳多·席尔瓦（Bernado Silva）、体育米兰（AC Milan）的莱奥（Leao）以及巴塞罗那（Barcelona）的菲利克斯（Felix）等出色球员，但葡萄牙在首战中的进攻效率并不理想。

这支由前比利时主帅马丁内斯（Martinez）率领的球队上仗控球率高达73%，且轰出了19记射门，但最终却得靠一记乌龙球和对方后卫的失误，才获得两个进球。

莱奥上仗首发出场发挥不佳，在第63分钟就被若塔（Jota）替换，后者在替补上场后表现不俗，在第87分钟成功破门，但后来被录像助理裁判（VAR）判为无效，因此马丁内斯本仗或会让若塔取代莱奥的首发位置。

这名不久前刚伤愈归队的利物浦（Liverpool）球员，也相信自己具备了为球队做出贡献的能力。他说： “我很清楚自己在受伤后有多么努力地恢复体能。我不敢保证能在90或120分钟里都保持最佳状态，但对我来说最重要的是，我觉得自己已经能上场了。我具备在对的时间出现在对的地方的能力。”

土耳其小将能否再造惊喜？

被称为“土耳其梅西”的居莱尔是土耳其的进攻核心。（路透社）

皇家马德里（Real Madrid）的居莱尔（Guler）和尤文图斯（Juventus）的伊尔迪兹（Yildiz），是令土耳其球迷最期待的两名新星。

一般来说，年轻球员的优势在于冲击力强，但也普遍会出现因经验不足而发挥不稳定的情况。土耳其这些初露头角的小将此战面对拥有众多老牌球星的葡萄牙是会怯场，还是会展现出“初生牛犊不怕虎”的精神，无疑是本战的一大看点。

土耳其在本届欧锦赛外围赛力压传统劲旅克罗地亚，以小组头名身份进入正赛，实力绝对不容小觑。虽说他们上仗战胜的是实力较弱的格鲁吉亚，但却展现出强大的进攻火力，共创造了22次射门，并且有八次射正。

土耳其唯一的弱点在于防守，其防线上几乎没有任何效力于欧洲四大联赛球队的球员。

从理论上说，葡萄牙豪华的锋线阵容面对土耳其的防线应是压倒性完胜，但鉴于葡萄牙上一场的进攻表现，这似乎又让人难下定论。

在F组的另一场赛事中，格鲁吉亚和捷克则将在星期六（22日）晚上一决高下，首轮皆吞下败仗的两队已无退路，倘若再败将彻底失去晋级淘汰赛的希望。