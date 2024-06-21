战罗马尼亚 欧洲红魔为面子为出线无路可退

序幕战意外输球的“欧洲红魔”比利时将在新加坡时间星期天（6月23日）凌晨的欧锦赛E组小组赛第二轮大战上仗爆冷赢球的罗马尼亚，战果将极大地影响此组的出线形势。
E组可谓是本届欧锦赛“最冷”的小组，先是世界排名第46的罗马尼亚以3比0大胜排名较高且声称要为民族而战的乌克兰，之后拥有豪华阵容的比利时以0比1不敌世界排名第48的斯洛伐克，更是令人大跌眼镜。
欧洲红魔曾是世界排名第一的球队，此役若再吞下败仗，不仅基本出线无望，也将颜面尽失，所以无论是为了出线还是面子，比利时都非胜不可。
罗马尼亚具备出色防守反击能力
罗马尼亚赛前便以稳健的防守和纪律著称，而这支由约尔德内斯库（Iordanescu）领军的球队也在首战表现出极为出色的防守反击能力。
在与乌克兰的对战中，罗马尼亚仅有34%的控球率，乌克兰的传球次数也比他们多两倍。不过罗马尼亚却能在看似被动的情况下，创造出10次射门且五次射正，可谓是展现极高效率的防守反击。
至于比利时，他们在对阵斯洛伐克时也占据高达60%的控球率，并创造出16次射门，但他们仅有五次射正且一球未进，可谓是碌碌无为。
有鉴于此，相信约尔德内斯库此战对垒比利时，必定还是会采取相同的防守反击战术。比利时则须德布吕纳（De Bruyne）和卢卡库（Lukaku）这些经验老道的核心球员带领好团队节奏，把握好进球机会，否则后果不堪设想。
比利时如今已无退路必须取胜，罗马尼亚则因为已有一场胜利并在净胜球上形势较佳，因此心态上更占优势。
况且，罗马尼亚本仗只要能保持不败就有很高的出线希望，相信他们必定会踢得更加保守，比利时要想攻破其固若金汤的防守估计不易，比赛也许会以和局收场。