战罗马尼亚 欧洲红魔为面子为出线无路可退

序幕战意外输球的“欧洲红魔”比利时将在新加坡时间星期天（6月23日）凌晨的欧锦赛E组小组赛第二轮大战上仗爆冷赢球的罗马尼亚，战果将极大地影响此组的出线形势。

E组可谓是本届欧锦赛“最冷”的小组，先是世界排名第46的罗马尼亚以3比0大胜排名较高且声称要为民族而战的乌克兰，之后拥有豪华阵容的比利时以0比1不敌世界排名第48的斯洛伐克，更是令人大跌眼镜。

欧洲红魔曾是世界排名第一的球队，此役若再吞下败仗，不仅基本出线无望，也将颜面尽失，所以无论是为了出线还是面子，比利时都非胜不可。

罗马尼亚具备出色防守反击能力

罗马尼亚赛前便以稳健的防守和纪律著称，而这支由约尔德内斯库（Iordanescu）领军的球队也在首战表现出极为出色的防守反击能力。

对垒比利时，罗马尼亚主帅约尔德内斯库相信还是会采取跟上仗相同的防守反击战术。（法新社）

在与乌克兰的对战中，罗马尼亚仅有34%的控球率，乌克兰的传球次数也比他们多两倍。不过罗马尼亚却能在看似被动的情况下，创造出10次射门且五次射正，可谓是展现极高效率的防守反击。

至于比利时，他们在对阵斯洛伐克时也占据高达60%的控球率，并创造出16次射门，但他们仅有五次射正且一球未进，可谓是碌碌无为。

有鉴于此，相信约尔德内斯库此战对垒比利时，必定还是会采取相同的防守反击战术。比利时则须德布吕纳（De Bruyne）和卢卡库（Lukaku）这些经验老道的核心球员带领好团队节奏，把握好进球机会，否则后果不堪设想。

比利时如今已无退路必须取胜，罗马尼亚则因为已有一场胜利并在净胜球上形势较佳，因此心态上更占优势。

况且，罗马尼亚本仗只要能保持不败就有很高的出线希望，相信他们必定会踢得更加保守，比利时要想攻破其固若金汤的防守估计不易，比赛也许会以和局收场。